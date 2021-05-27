DEVA’ DAN KOCAELİ TRABZONLULAR DERNEĞİ’NE ZİYARET

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı ve yönetim kadrosu, Kocaeli Trabzonlular Derneği’ne iade-i ziyarette bulundu

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde tam kapanma sonrası ziyaretler devam ediyor...

Kentimizdeki önemli derneklerden biri olan Kocaeli Trabzonlular Derneği’ni, DEVA Partisi Kocaeli İl başkanı Adem KOÇ ve yönetimi ziyaret etti.

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Adem KOÇ ; Trabzonlu hemşerilerimiz her zaman Ülkesine milletine hizmet etmiştir. Çalışkan ve gayretlidir. Önceki dönem Kocaeli Trabzonlular Dernek başkanlığı yapan Orhan Sarısüleyman arkadaşımızın Deva Partimizdeki gayret ve çalışmasını takdir ediyoruz.

Kocaeli’nin ticari ve sosyal hayatının sorunlarının da masaya yatırıldığı ziyarette, esnafın ve tüccarın sorunlarından bahsedildi.

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KİMSE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN