DEVA Partisi’nden 19 Mayıs Mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıyla ilgili bir tebrik mesajı yayınlayan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, gençlerin bayramını tebrik etti ve ‘Bugün gençlerimiz çok güç durumda; okul hayatları, iş hayatları hatta oturup iki laf edebilecekleri imkânları bile bitmiş vaziyette, ama umutsuzluğa kapılmayın; bayramlar vesiledir, her karanlığın sonu aydınlıktır’ dedi

Dünyanın ilk ve tek gençlik bayramı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç,

“19 Mayıs 1919’da tarihe gömülmek istenen milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile Zümrüd-ü Anka kuşu misali küllerinden tekrar doğmuş; O’nun başlattığı Kurtuluş Savaşı ile Türk Milleti, vatanına olan bağlılığını ve özgür yaşama azmini dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bugün de hiçbir kimse ve güç bu özgürlük aşkını söndüremez” dedi.

250 BİN GENÇ YURT DIŞINA KAÇIYOR

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı DEVA Partisi’nin Kocaeli İl Başkanı Adem Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

“19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve geleceğimiz olarak çok önemli vazifeleri olduğunun bir göstergesidir.

Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin bugün yaşadıkları sıkıntıları gördükçe millet olarak kahroluyoruz.

Bugün gençlerimiz çok güç durumdalar. Okul hayatları, iş hayatları hatta oturup iki laf edebilecekleri kafe imkânları bile bitirilmiş vaziyette...

Her yıl 250 bin gencimiz ülkeden ümidini keserek, geleceğini yurt dışında aramak üzere Batı’ya kaçıyor. Bu beyin göçünün zararını önümüzdeki yıllarda çok daha fazla hissedeceğiz. En iyi yetişmiş gençlerimizi bir bir kaçırıyoruz...

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BAYRAMIN TADINI BİTİRDİLER

Böylesi bir ortamda, gençliğin bayramının tadını bitirdiler. Milyonlarca genç işsizin sokaklarda gezdiği bir ülkede gençlik bayramından söz edilebilir mi?

Gençlerin okulları kapalı, çalıştıkları iş yerleri aylardır kapalı, hatta arkadaşlarıyla iki muhabbet edebilecekleri kafeleri bile hâlâ kapalı olan bir ülkede; neyin bayramını kutluyoruz?

Spor salonları kapalı, konser salonları kapalı, sinema salonları kapalı, her gün haberlerde bir gencimizin bunalıma girip intihar ettiğinin haberlerini izliyoruz.

Bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan ecdadımız böyle bir ülke mi hayal etmişti? Atatürk’ün veciz ifadesindeki ‘Türk medeniyetini ve kültürünü çağdaş uygarlıkları seviyesinin üzerine çıkaracağız’ sözü böyle mi yerine getirilir?

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HÜKÜMETİN MAZERETİ BİTMİŞTİR

Memleketin yedek akçesi 128 milyar Dolar’ı buhar olmuş, aylardır göstere göstere gelen aşı krizi nedeniyle Korona aşısı yapım hızı neredeyse sıfırlanmış, devlet otoritesi zaafa uğratılarak mafyanın sosyal medya üzerinden hükümetin Sayın Bakanlarını da içine alacak şekilde savaştığı bir ortamda, 19 yıldır tek başına iktidarda olanların, ileri sürebileceği hiçbir mazeret olamaz.

Esnaf bitmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının onuru turistten gelecek 3 kuruş için ‘ben aşılandım’ denilecek kadar alçaltılmış bir ülkede, ne bayramı kutluyoruz ki?

Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum:

Gençler, ama yine de umutsuzluğa kapılmayın; bayramlar birer vesiledir, her karanlığın sonu aydınlıktır. Dert varsa DEVA’sı da vardır! 19 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun!”