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DEVA’dan 1 Mayıs Mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, emekçilerimizin insanca yaşayabilecekleri geliri kazanabileceği günlerin özlemiyle bütün çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutluyorum dedi

DEVA'dan 1 Mayıs Mesajı

01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:53

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli Başkanı Adem Koç bir mesaj yayınlayarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. 
DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç mesajında şunları ifade etti; “Adamı olanların işe girebildiği, kamuda görev veya ihale alabilmenin neredeyse partili olma şartına bağlandığı günümüzde, emekçilerimize hak ve adil bir gelir paylaşımından bahsetmenin imkânsızlığını ne yazık ki hep birlikte yaşıyoruz.
5 YERDEN MAAŞ ALANLAR VAR
Eşit işe eşit ücret gerçeğinin, partili veya yandaşsan 4 - 5 maaş alınan haksızlığa dönüştüğü bir ortamda, gelir adaletinden bahsetmek mümkün değil. 
Memlekette bir sürü yanlış iş oluyor. Hak eden değil, adamı olan işe giriyor. Liyakat kavramı hak getire... Ama kimse umutsuzluğa kapılmasın bu böyle gitmez, ilk seçimde ehliyetli DEVA kadrolarıyla ülkemizi tekrar düzlüğe ve refaha kavuşturacağız.
Sözlerimi Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın şu sözleriyle bitirmek istiyorum: Gücümüz alın terimizdir, akıl terimizdir. Emekçiler, sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışabilmeli, insanca yaşayabilecekleri geliri kazanabilmeli, yarınlara güvenle bakabilmelidirler. Meydanlarda özgürce buluşmak dileğiyle herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum” dedi.
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