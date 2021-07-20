DEVA’dan Bayram Mesajı

Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan, Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, şunları ifade etti; “Bugün için genel olarak İslâm Dünyası, ne yazık ki geçmişteki şanlı medeniyetten, bilimsel gelişmelerden, tevazudan, öncü ve örnek bir yaşamdan uzak şekilde varlığını sürdürmektedir.

Biz Müslümanlar olarak, adı ‘barış’ anlamına gelen yüce dinimize uygun hareket etmek, ‘gerçek başarılarımızla’, politik kaygılarla milletimizi bölmeden; dünyaya örnek olmak zorundayız.

Milyonlarca kardeşimiz şu an kutsal topraklarda, bütün dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı veriyor, dua ediyorlar. Rabbim hepimize, bu duaların hayrından nasip eylesin” dedi.

İŞİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPACAĞIZ

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Koç, “Her birimiz yaptığı işi, en güzeli bu olacak inancıyla, işinin hakkını vererek yaparsa, toplum olarak şu an bulunduğumuz açmazdan çıkmamız çok kolay ve basit olacaktır.

Her ne görevde olursak olalım, ister çöp toplayan bir belediye işçisi veya bir belediye başkanı, ister cumhurbaşkanı, ister kamuda bir memur, Meclis’te Milletvekili veya fabrika da bir işçi olsun; her birimiz yaptığımız işte topluma nasıl faydalı olurum, bu yaptığımdan insanlar nasıl etkilenir diye düşünerek hareket edersek, Türkiye’nin şu anda bulunduğu bu ekonomik ve politik buhrandan çıkması, çok hızlı ve kolay bir şekilde olacaktır...

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMAYALIM

Bugün bizleri kardeşliğe ve fedakârlığa davet eden Kurban Bayramı’nı, coşkuyla kutluyoruz. Kurban Bayramları, bereket günleridir. Yoksul, sahipsiz, işsiz, yardıma muhtaç komşularımıza koştuğumuz günlerdir. Bugünlerde yardımlaşma ve merhamet duyguları, gönüllerimizi bir baştan bir başa kuşatır. Bizi bir araya getirir. Düşmanlıkları, kırgınlıkları unutturur. Bayramlar, barış ve kardeşlik duygularının perçinlenmesinde çok büyük rol oynar. Çünkü bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir.

Bu vesile ile Kurban Bayramı’nın Kocaeli’miz ve ülkemiz başta olmak üzere İslâm dünyasının ve tüm insanlığın birlik, beraberlik ve refahına katkı sağlamasını Yüce Allah’tan diliyorum. Dünyada, özellikle de Müslüman ülkelerde yaşanan kardeş kavgalarının nihayete ermesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramı’mızı en içten duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek mesajını tamamladı.