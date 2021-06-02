Hükümetin Aşılama olayındaki yetersizliğini sanat sektörüne yasak getirerek değil, kendi mitinglerinde binlerce kişiyi tedbirsizce salonlara dizerek ,kendi milletvekillerinin düğün ve cemiyetlerini yemekli balo halinde yaparak ,boğazda yemekli fetih kutlamalarını danslar eşliğinde yapan yandaşlarına yasak getirerek yapmalı! Yandaş müteahhitlerine getirdiği vergi affının yarısını müzik ve sanat camiasına vermiş olsa idi insanlar intihar etmez yokluğa düşmezdi. Hükümet bu hatalı kararlardan bir an önce dönmeli ve yasakları tedbirler kapsamında kaldırmalı , sektörü kendi kaderine terk etmemeli.''
Deva'dan pandemiden etkilenenlere destek çağrısı
DEVA PARTİSİ KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI:Hükümet yetkililerinin artık müzik ve sanat sektörünü göz ardı etmemesini gerekli tedbirler kapsamında yasakları kaldırmaları gerekmektedir.
Hükümetin Aşılama olayındaki yetersizliğini sanat sektörüne yasak getirerek değil, kendi mitinglerinde binlerce kişiyi tedbirsizce salonlara dizerek ,kendi milletvekillerinin düğün ve cemiyetlerini yemekli balo halinde yaparak ,boğazda yemekli fetih kutlamalarını danslar eşliğinde yapan yandaşlarına yasak getirerek yapmalı! Yandaş müteahhitlerine getirdiği vergi affının yarısını müzik ve sanat camiasına vermiş olsa idi insanlar intihar etmez yokluğa düşmezdi. Hükümet bu hatalı kararlardan bir an önce dönmeli ve yasakları tedbirler kapsamında kaldırmalı , sektörü kendi kaderine terk etmemeli.''