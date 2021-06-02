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Deva'dan pandemiden etkilenenlere destek çağrısı

DEVA PARTİSİ KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI:Hükümet yetkililerinin artık müzik ve sanat sektörünü göz ardı etmemesini gerekli tedbirler kapsamında yasakları kaldırmaları gerekmektedir.

Deva'dan pandemiden etkilenenlere destek çağrısı

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:51

Deva Partis Kültür Ve Sanat Politikaları Başkanlığı:''Pandemi sebebi ile yaklaşık 1.5 yıldır evine ve ailesine ekmek götüremeyen ,sayısı milyonları  bulan  sanat emekçileri, tiyatro, eğlence sektörü, müzisyenler, bar-restoran  sahipleri ve çalışanları yok sayılıyor, çaresizlikten intihar eden kardeşlerimizin sayısı her gün artarak çoğalıyor ve alınan kararlar ile maalesef daha çok artacağı görünüyor. Hükümet yetkililerinin artık müzik ve sanat sektörünü göz ardı etmemesini gerekli tedbirler kapsamında yasakları kaldırmaları gerekmektedir.

Hükümetin Aşılama olayındaki yetersizliğini sanat sektörüne yasak getirerek değil, kendi mitinglerinde binlerce kişiyi tedbirsizce salonlara dizerek ,kendi milletvekillerinin düğün ve cemiyetlerini yemekli balo halinde yaparak ,boğazda yemekli fetih kutlamalarını danslar eşliğinde yapan yandaşlarına  yasak getirerek yapmalı! Yandaş müteahhitlerine getirdiği vergi affının yarısını müzik ve sanat camiasına vermiş olsa idi insanlar intihar etmez yokluğa düşmezdi. Hükümet bu hatalı kararlardan bir an önce dönmeli ve yasakları tedbirler kapsamında kaldırmalı , sektörü kendi kaderine terk etmemeli.''

 

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