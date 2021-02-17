Devlet, Dünya MarkasıTürk Kirazına Sahip Çıkıp Geliştirmeli

Kiraz deyip geçmemek, düşünmek gerekiyor.

Kiraz, sadece bir meyve değil vatanın simgesidir.

Kiraz,dünyaca tanınan Türk markası değerdir.

Kiraz, adı ile sanı ile ve şanı ile Türk oğlu Türk’tür.

Kiraz, on binlerce köylü çiftçimizin geçim kaynağıdır.

Kiraz, tarihi belgelerde dünyaya Türkiye'den yayılmıştır.

Kirazın ana vatanı, fındığın başkenti Giresundur.

Romalı Komutan Lokulüyus, kiraz fidanını İtalya’ya Giresun'dan götürdü. Kiraz, benim çocukluk aşkım. Kirazla ilgili bir çok hatıram var. Her yıl kiraz fidanı dikmeyi, vefa borcu olarak görürüm.

2021 yılının kiraz yılı ilan edilip, fidan dikilmesini istiyorum. Kirazdan geçimini temin eden illerimiz kampanya düzenlemeli. Tarım ve Orman Bakanlığı, kirazı ile ilgili bir çalışma başlatmalı. Kiraz ile ilgili ziraat fakülteleri, bilimsel araştırmalar yapmalı. Kiraz araştırma ve geliştirme merkezi kurulmalı.

Bazı ülkeler kirazın ana vatanı olduğunu iddia ediyor. Tarım Bakanlığı öncülüğünde 2021 yılı, kiraz dikme yılı ilan edilmeli.

Türkiye genelinde kiraz fidanı dikimi kampanyaları düzenlensin. Herkes bir kiraz fidanı dikerek kampanyaya destek vermeli.

Tarım İl Müdürlükleri, tarihi kiraz ağaçlarını koruma altına almalı. Orman Bölge Müdürlükleri doğal kiraz ormanlarını korumalı. Orman Bakanlığı, yeni kiraz fidanları dikerek kiraz ormanları kurmalı. Kiraz yetiştiren illerin Milletvekilleri, Vali ve Belediye Başkanlarına tarihi görev düşüyor.

Kiraza ilgi duyan herkes görev başına geçmeli. Dünya markası kiraza vefa borcunu ödeyelim... Devlet millet işbirlirliği ile dünya markası kiraza sahip çıkalım. Yoksa bir gün Kiraz a başka ülkeler sahip çıkar... Bu konuda görüş düşüncesi olan herkesten önerileri bekliyorum.

www.ismailkahraman.net olarak inşallah bu sene 61 yaşına girmem dolayısı ile 61 kiraz fidanını, kirazın başkenti Giresun'da toprakla buluşturup, aile vakfı olarak kurduğum İKTAV Vakfı www.iktav.com adına Vakıf Kirazlığı olarak gelecek neslime emanet edeceğim.

Kiraz konusu ile yakından ilgilenen ve bu konuda bir çok araştırma yapıp, yazılar yazan Giresun'dan değerli arkadaşım ve meslektaşım Ahmet Çıtlakoğlu'nun kaleme alıp bize de gönderdiği yazısını bu gün sizlerle burada paylaşmak istiyorum, birlikte okuyalım.

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Giresun’a Kiraz Müjdesi!..

Yazan: Ahmet Çıtlakoğlu

“Kirazın Anavatanı Giresun” tünelinde nihayet ışık göründü!..

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Dünyada ve Türkiye’de ‘Giresun’ denilince fındık; “Fındık’ denilince de Giresun akla gelir…

Giresun fındığının üstün kalitesinden dolayı yıllardır Giresun, Fındığın Başkenti olarak anılmış ve ‘Fındığın Başkenti’ unvanı da haklı olarak resmen Giresun’a verilmiş ve tescil edilmiştir…

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Giresun, öteden beri Fındığın Başkenti olarak anılırken aynı zamanda kirazın da anavatanı olarak anılmaktadır…

Tarihî kaynaklarda ve turizmle ilgili belgelerde; “Kiraz’ın Anavatanı Giresun" yazılıdır... Bu sebeple ismini de Yunanca kiraz anlamına gelen Kerasus veya Keresea kelimelerinden aldığı bazı tarihçiler tarafından dile getirilmektedir.

M.Ö. 74 yılında Romalı komutan Lucullus Doğu Karadeniz bölgesine yaptığı seferde batıda bilinmeyen yabani kiraz ağaçlarını görmüş ve Roma’ya geri dönerken kiraz fidanları götürmüştür. Böylece kiraz buradan tüm dünyaya yayılmıştır.” Gibi bilgiler bulunmaktadır.

Hatta bu gerekçelerle Japonya’nın kiraz üretim merkezi olan Sagae şehri kirazın ana yurdunun Giresun olmasından dolayı Giresun’u 1989 yılında kardeş şehir ilan etmiştir.

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"Fındığın Başkenti Giresun" unvanında hiçbir tartışma yok… Giresun bu unvanı ana sütü gibi hak etmiş ve bileğinin haklıyla almıştır.

Giresun, “Fındığın Başkenti” unvanını tartışmasız, göğsünü gere gere kullanırken maalesef “Kirazın Anavatanı” unvanı yıllardır sadece tarihi kaynaklarda ve söylemlerde kalmıştı.

Zira geçmişte kiraza anavatanlık yapmış olan Giresun’da günümüzde kirazdan eser kalmamıştı.

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Son 5-6 aydan bu yana:

- Giresun ‘Kirazın anavatanı’ unvanını nasıl hak etmektedir?..

- Sadece tarihi kaynaklarda yazılı olması, bu unvan için yeterli midir?..

- Madem Giresun kirazın anavatanıdır; Giresun’da neden fındığa verilen değer kadar kiraza değer verilmez?..

- Giresun’da neden Giresun’a mahsus özel kiraz yetiştirilmez ve teşvik edilmez?

- Bugüne kadar bu sahada kayda değer bir adımın atılmamasının sorumlusu kimlerdir; siyasetçiler mi, bürokratlar mı, STK’lar mı?..; gibi hususlar kamuoyunda yüksek sesle tartışılıyor, yazılıp çiziliyordu.

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Nihayet, bu tartışmaları duyan ve gören bir ses duyuldu: Bugün için Giresun’un ağabeyi Sn. Mv. Cemal Öztürk…

Sağ olsunlar, herhalde bu mevzuda en fazla yazı yazan biri olmamızdan olsa gerek, lütfettiler bu fakiri arama nezaketi gösterdiler…

Bu meselenin hassasiyetine vurgu yaparak, basında yazılan ve söylenenleri yakinen takip ettiklerini, kiraz ağaçları yanında taflanın da yaygınlaştırılması için Tarım Bakanlığı nezdinde yetkililerle görüştüklerini söylediler…

Eynesil’den Piraziz’e kadar sahil boyunun kiraz ağaçlarıyla donatılması ve süslenmesi için Karayolları yetkilileriyle de istişare ettiklerini, önümüzdeki günlerde kamuoyuna geniş açıklama yapacakları müjdesini verdiler.

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Sayın vekilimize meseleye gösterdikleri alaka ve hassasiyetten dolayı tebrik ve teşekkür ediyoruz…

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“İnanırsanız başarırsınız… İnanç öyle bir şey ki, atalarımızın söylediği gibi tekeden bile süt çıkarır.” (Prof. Dr. Necmeddin Erbakan)

Vesselam…

Ahmed Çıtlakoğlu

17 Şubat 2021 Çarşamba / 05 Recep 1442

https://www.facebook.com/photo?fbid=5011727795569242&set=a.496135350461865

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Evet Ahmet Bey'e bir dünya markası olan Türk kırazı ile ilgili yazdığı yazı ve kiraza verdiği önemden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Kirazla ilgili yazılarıma devam edeceğim...