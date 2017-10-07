Devlet hastanesinde kısa mesaj devrimi

Gebze'de faaliyet gösteren Fatih Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz Nisan ayından bu yana faaliyet gösteren kısa mesaj sistemi sayesinde vatandaşların memnuniyeti arttırılıyor. Kocaeli’nin en kalabalık hasta potansiyeline sahip olan hastanede, Kısa mesaj sisteminin faaliyete girmesinden bu yana yaklaşık 350 bin hastaya ulaşıldı. Sistem sayesinde hayat yoğunluğundan dolayı sağlıklarını ihmal eden vatandaşlara hastane randevuları ve periyodik kontrol tarihleri hatırlatılırken, tahlil yaptıran vatandaşlara da sonuçları yine kısa mesaj ile bildiriliyor.

24 SAAT ÖNCEDEN HATIRLATILIYOR

Hastane yönetimi olarak hayata geçirdikleri kısa mesaj sistemini anlatan Gebze Fatih Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Yusuf Miraç İlhan, “Gebze Fatih Devlet Hastanesi olarak 2017’nin ilk çeyreğinden itibaren hastalarımıza bilgilendirme amaçlı SMS hizmeti vermekteyiz. Bu SMS hizmeti sayesinde hastalarımızın Merkezi Hasta Randevu Sistemi’nden ve hastanemizden almış oldukları randevuları 24 saat önceden hatırlatıyoruz. Bunun ötesinde laboratuvar sonuçlarını, hastanemizde yapılan yenilikleri veya hastalarımızın hatırlatılması gereken periyodik tüm kontrollerinin hastalarımıza bildirilmesi konusunda kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Kalabalık bir nüfus içerisinde yaşadığımız Gebze’de, hastalarımıza daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla bu işe giriştik. Bilgi-İşlem birimimizin personeli bu konuyla ilgili hiçbir aksaklığa meydan vermeden çok güzel bir hizmet veriyorlar. Bu şekilde kaliteli ve düzgün bir hizmet vermeye devam etmek de bizim en büyük amacımız. Daha önce laboratuvar sonuçlarını sürekli gelerek kontrol etmek zorunda kalan hastalarımız vardı. Biz bu sıkıntıyı gidererek gerek patolojide, gerek ultrasonda, gerekse de diğer anabilim dallarında hastaya bir kısa mesaj göndererek bu sıkıntının giderilmesini sağladık. Bu hizmete başladığımız 2017’nin Nisan ayından itibaren yaklaşık 350 bin hastamıza ulaştık ve hizmetimiz hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor” şeklinde konuştu.

EN YOĞUN ACİL HİZMETİ VEREN HASTANE

Kısa mesaj sisteminin ortaya çıkma sürecini anlatan Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Gökhan Nalbant ise, “Hastanemizde Nisan ayı itibariyle SMS olarak tabir ettiğimiz kısa mesaj uygulama sistemini başlattık. Bu sistemin oluşturulması sürecinde hastalarımızın hastaneye başvurdukları andan itibaren mevcut süreci takip edebilmeleri amacıyla bizim kontrolümüz altına alınmalarını sağlamaktı. Telefonlarına poliklinik başvuruları, randevuları, başvuruları sonrasındaki süreç, görüntüleme hizmetlerinin randevulandırılması, raporların takip edilmesi, mevcut sorunların hastalara yönlendirilmesi amacıyla bu SMS uygulamasını başlattık. Nisan ayından bu yana da toplamda 350 bine yakın bir mesaj servisimiz oldu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin genel polikliniklerine günlük olarak 2 bin 500 hasta başvurmaktadır. Acil serviste ise günde bin 500 hastamızın tedavisi yapılmaktadır. Toplamda günde 4 bin hastamıza hizmet veriyoruz. Hastanemiz Sağlık Bakanlığı’na bağlı A2 grubu bir hastanedir. Toplamda 201 yatak ile ameliyathane, yoğun bakım, servisler ve acil ünitesi olarak ana bölümlerde hizmet veriyoruz. Mevsim itibari ile doluluk oranımız yüzde 70-80 arası bir seviyeye yükseldi. Fakat Kocaeli bölgesinde en yoğun acil hizmeti veren hastaneyiz” dedi.

HASTALARIMIZIN İŞİ KOLAYLAŞMIŞ OLDU

Kocaeli’nin en yüksek acil servis yoğunluğunun Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde olduğuna dikkat çeken Başhekim Gökhan Nalbant, “Kamu hastanesi olmamıza rağmen bölgedeki diğer hastanelerden daha yoğun bir acil servis başvurumuz bulunuyor. Günlük bin 500 hastamıza acil serviste müdahale edilirken, geçtiğimiz yıl ambulans ile gelen acil hasta sayımız 16 bin civarındadır. Bu rakama Kocaeli ili içerisinde yaklaşabilen başka bir hastane yok. Bu uyguladığımız SMS yöntemi sayesinde tüm bu hastalarımızın takibini sağlamış oluyoruz. Hastalarımız hayat yoğunluğunda rapor sürelerinin ne zaman sona ereceğini unutabiliyorlar, verilen reçetelerinin isimlerini, kodlarını unutabiliyorlar, 3 ay, 6 ay gibi sürelerle yapılması gereken kontrollerini unutabiliyorlar. Bizler de bu hastalarımıza daha öncesinden bir mesaj atarak hastalarımızın bizi takip etmesini beklemeyerek biz onları takip etmeye başladık. Bu şekilde hastalarımızın da işi kolaylaşmış oldu” ifadelerini kullandı.