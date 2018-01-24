Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Kocaeli'de, Cumhurbaşkanlığınca 10 şehit ailesi ve 6 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına terörle mücadele ve 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Aksoy, ülke tarihinin her sayfasının altın harflerle yazılmış destanlarla ve zaferlerle dolu olduğunu belirterek, kanları, canları pahasına emanet bırakılan kutsal toprakların, şehitler ve gazilerin kahramanca mücadeleleri sayesinde kazanıldığını ifade etti.

''Bugün ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir.'' diyen Aksoy, kahramanların kanlarıyla renk verdiği şanlı bayrak uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan vatanın, şehit ve gazilerin en kutsal emaneti olduğunu kaydetti.

Aksoy, şöyle konuştu:

''Onlardan aldığımız güç, inanç ve ilhamla bize emanet edilen bu cennet vatanı sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin, devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü koruma sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiği bu kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık ve vatanseverlik destanı olarak yerini almıştır. Millet ve devlet olarak, şehitlik ve gaziliğin ne demek olduğunu ve bunların değerini bilen, şehitlerini, şehitlerinin emanetlerini ve gazilerimizi daima başının üzerinde tutan bir medeniyetin temsilcileriyiz.''

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünü kesmek isteyen iç ve dış mihrakların terörle elde edemediklerini 15 Temmuz gecesi hain darbe teşebbüsüyle gerçekleştirmeye çalıştığını hatırlatan Aksoy, hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir duruş sergileyerek milli iradeye sahip çıktığını, bu uğurda şehit ve gaziler verdiğini dile getirdi.

Aksoy, Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin ise şunları söyledi:

''Ülkemizin her bölgesinde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce büyük bir kararlılıkla çalışmalar yürütülmektedir. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemiz sınırları içinde ve dışında güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla ülke güvenliğimize tehdit oluşturan Suriye'nin Kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde bulunan terör örgütleri ve unsurlarını etkisiz hale getirmek üzere 'Zeytin Dalı Operasyonu' başlatılmış ve halen devam etmektedir. Devletine, milletine, bayrağına, vatanına ve değerlerine sadakatle bağlı olan bu toplum; üzerinde oynanan tüm planları dün olduğu gibi bugün de bertaraf ederek, ülkesini ve milletini daha huzurlu ve güzel bir geleceğe taşıyacaktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları muhafaza etmek, bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak, ülkemizi daha da ileri seviyelere yükseltmek, şehit yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkmak da hepimiz için milli bir vazifedir. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan vatanımıza, birlik ve beraberliğimizden, kardeşçe yaşama anlayışımızdan taviz vermeden sahip çıkarak, onurlu bir şekilde varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.''

- Baygınlık geçiren şehit yakınını Vali Aksoy tuttu

Öte yandan, Devlet Övünç Madalyası ve Berat takdim edilmesi sırasında şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Vali Aksoy, şehit Murat Tevlim'in madalya ve beratını yakınlarına vermesinin ardından sahnede bayılan şehit annesi Bilsen Tevlim'i tutarak düşmesini önledi. Daha sonra sağlık ekipleri Tevlim'e müdahale etti.

Törene, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kaymakam ve belediye başkanları ile EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Berker Emre, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Törenin ardından Vali Aksoy ile beraberindekiler, İzmit ilçesinde bir restoranda şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.