Devletimizin Kıymetini Bilelim Tarihten Ders Alalım

Devlet ebedi müddettir, devlet olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün Doğu Türkistan’da Çin zulmü altında inleyen Uygur Türkleri’nin hali içler acısı. Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu sabah uydudan yayın yapan Kocaeli TV’de 12 yıl önce çektiğim Hatay Belgeseli’miz yayınlandı. Belgeselde, Hatay-Antakya Cumhuriyeti Kuruluşu ve Türkiye’ye katılması ile ilgili çok önemli bilgiler de yer aldı. Belgeseli izlerken devletin önemini bir kez daha anladım. Türkiye’nin her bakımdan güçlü olması halinde ne büyük işler yaptığını gördüm. Uygur Türkleri’nin yaşadığı acı duruma üzüldüm.

Devlet ebedi müddettir, devlet olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün Doğu Türkistan’da Çin zulmü altında inleyen Uygur Türkleri’nin hali içler acısı. Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu sabah uydudan yayın yapan Kocaeli TV’de 12 yıl önce çektiğim Hatay Belgeseli’miz yayınlandı. Belgeselde, Hatay-Antakya Cumhuriyeti Kuruluşu ve Türkiye’ye katılması ile ilgili çok önemli bilgiler de yer aldı. Belgeseli izlerken devletin önemini bir kez daha anladım. Türkiye’nin her bakımdan güçlü olması halinde ne büyük işler yaptığını gördüm. Uygur Türkleri’nin yaşadığı acı duruma üzüldüm.

Devlet ebedi müddettir, devlet olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün Doğu Türkistan’da Çin zulmü altında inleyen Uygur Türkleri’nin hali içler acısı. Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu sabah uydudan yayın yapan Kocaeli TV’de 12 yıl önce çektiğim Hatay Belgeseli’miz yayınlandı. Belgeselde, Hatay-Antakya Cumhuriyeti Kuruluşu ve Türkiye’ye katılması ile ilgili çok önemli bilgiler de yer aldı. Belgeseli izlerken devletin önemini bir kez daha anladım. Türkiye’nin her bakımdan güçlü olması halinde ne büyük işler yaptığını gördüm. Uygur Türkleri’nin yaşadığı acı duruma üzüldüm.

İşin en acısı akşam bir tv kanalında bir siyasi partinin genel başkanının Çin Büyük Elçisi tarafından ziyareti esnasında Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri ile ilgili parti liderinin Çin’i savunan konuşmalarına üzülüp kahroldum. Çin bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlardan yararlanarak, Doğu Türkistan’da soykırım yapıyor. Geçmişte Türkiye’nin güçlü olduğu dönemlerde Türkiye Devleti yöneticilerinin Doğu Türkistan’a kadar gidip, Uygur Türkleri’ne sahip çıkması, Çin baskısını hafifletip Türkiye’den Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’ye direkt uçak seferlerini başlatmıştı. Doğu Türkistan’dan en son uçak seferi 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz’da olması her bakımdan düşündürücü.

İşin en acısı akşam bir tv kanalında bir siyasi partinin genel başkanının Çin Büyük Elçisi tarafından ziyareti esnasında Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri ile ilgili parti liderinin Çin’i savunan konuşmalarına üzülüp kahroldum. Çin bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlardan yararlanarak, Doğu Türkistan’da soykırım yapıyor. Geçmişte Türkiye’nin güçlü olduğu dönemlerde Türkiye Devleti yöneticilerinin Doğu Türkistan’a kadar gidip, Uygur Türkleri’ne sahip çıkması, Çin baskısını hafifletip Türkiye’den Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’ye direkt uçak seferlerini başlatmıştı. Doğu Türkistan’dan en son uçak seferi 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz’da olması her bakımdan düşündürücü.

İşin en acısı akşam bir tv kanalında bir siyasi partinin genel başkanının Çin Büyük Elçisi tarafından ziyareti esnasında Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri ile ilgili parti liderinin Çin’i savunan konuşmalarına üzülüp kahroldum. Çin bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlardan yararlanarak, Doğu Türkistan’da soykırım yapıyor. Geçmişte Türkiye’nin güçlü olduğu dönemlerde Türkiye Devleti yöneticilerinin Doğu Türkistan’a kadar gidip, Uygur Türkleri’ne sahip çıkması, Çin baskısını hafifletip Türkiye’den Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’ye direkt uçak seferlerini başlatmıştı. Doğu Türkistan’dan en son uçak seferi 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz’da olması her bakımdan düşündürücü.

Hatay belgeselimi izlerken tarihi geçmiş bir kez daha gözümde canlandı. Türkiye’nin yaşadığı sorunlar, Çin zulmü, sözde stratejik ortak Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin ihaneti başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinin İslam coğrafyasında yaşanan savaşlara çanak tutması üzücü ve düşündürücü. Devletin ebet müddet olduğunu bilelim, devletimize sahip çıkalım, birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

Hatay belgeselimi izlerken tarihi geçmiş bir kez daha gözümde canlandı. Türkiye’nin yaşadığı sorunlar, Çin zulmü, sözde stratejik ortak Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin ihaneti başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinin İslam coğrafyasında yaşanan savaşlara çanak tutması üzücü ve düşündürücü. Devletin ebet müddet olduğunu bilelim, devletimize sahip çıkalım, birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

Hatay belgeselimi izlerken tarihi geçmiş bir kez daha gözümde canlandı. Türkiye’nin yaşadığı sorunlar, Çin zulmü, sözde stratejik ortak Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin ihaneti başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinin İslam coğrafyasında yaşanan savaşlara çanak tutması üzücü ve düşündürücü. Devletin ebet müddet olduğunu bilelim, devletimize sahip çıkalım, birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

olarak çektiğimiz Hatay Belgeseli’mizi izlemenizi istiyor, Hatay ile ilgili derlediğimiz bilgi notu ile sizleri baş başa bırakıyorum.

olarak çektiğimiz Hatay Belgeseli’mizi izlemenizi istiyor, Hatay ile ilgili derlediğimiz bilgi notu ile sizleri baş başa bırakıyorum.

Hatay İli ülkemizin güneyinde, İskenderun körfezinin doğu kıyılarında yer alır. Batıdan Akdeniz, Güney ve Doğu’dan Suriye, kuzeybatıdan Adana, kuzeyden Osmaniye ve kuzeydoğudan Gaziantep ile çevrilidir. Hatay; Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinden oluşur. Yüzölçümü göller hariç 5.524 km² olup, il topraklarının %46,1’ini dağlar, %33,5’ini ovalar ve %20,4’ünü platolar oluşturur.

İl sınırları içerisinde Alt Paleozoyik’ten günümüze kadar bütün jeolojik devirlere ait birimleri görmek mümkündür. Güney Amanoslarda Mesozoyik yaşlı ofiyolitler yoğunlukta iken, orta Amanoslar’da Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kalkerler yüzeylenmektedir. İlin güney ve güneydoğu kesimlerinde ise Tersiyer yaşlı kalkerler hâkimdir. Amik Ovası, akarsu vadileri ve kıyı ovaları Kuvaterner yaşlı alüvyal dolgularla kaplıdır. Bu dolgular Hassa yakınlarında genç bazalt akıntıları ile örtülmüştür.