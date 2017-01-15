DEVLETİN OLMAZSA OLMAZI !

Başbakan Yıldırım, Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirterek, "Değiştirilmesini teklif etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bunlar devletin temelleridir, olmazsa olmazıdır" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmaya ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Anayasa'nın birinci maddesinin, devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu, ikincisinin cumhuriyetin niteliklerini, üçüncüsünün devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının ay yıldızlı bayrak, marşının İstiklal Marşı, dilinin Türkçe, başkentin Ankara olduğunu hüküm altına aldığını ifade etti.

Dördüncü maddenin ise bu 3 maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini düzenlediğini belirten Yıldırım, "Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, devletin olmazsa olmazıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, 10 yıldır AK Parti'nin tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan vurgusu yaptığını kaydederek, "Onun için böyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın, Genel Kurulda yaptığı konuşmanın MHP'de tepkiyle karşılandığı anımsatılarak, konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yok görüşmedim, bu konuda görüşülecek bir şey yok. Bahçeli de bu konuların ne olduğunu benden daha iyi bilir. Neyin değiştirileceğini, neyin değiştirilemeyeceğini Sayın Bahçeli çok iyi bilir." dedi.

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey"

Başbakan Yıldırım, "Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmemeniz eleştirildi. Bugün, Meclise yansıdı. Muhalefet, hükümeti 'Kıbrıs'ı satmakla' suçladı. Cevabınız ne olur?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey. Bu en azından hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle bir şey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Madde 1: Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz.

Madde 2: Eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa bu devletteki yönetim adil, paylaşım adil olmalıdır. Madde 3: Toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası kurulacak bir ortaklık, ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir."

AA