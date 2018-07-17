Devrialem Nallıhan Yeşilyurt köyünde

olarak Anadolu köylerindeyiz

Sıla’yı Rahim kültürü yaşasın, köyler virane olmasın eler yıkılıp bahçeler kurumasın diye Devrialem belgesel programı olarak köy kültürünü araştırıyor köylere vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt köyünde ihtişamlı bir köy tarihinin izini sürüyor tarihe not düşüyoruz

Adını Tanrı dağlarının Kırgızistan’daki Alato dağlarından alan Bolu aladağlara sırtını dayayan Yeşilyurt köyü çam ormanları ile kaplı buz gibi soğuk suların aktığı köyde kiraz üzüm elma başta olmak üzere her çeşit meyve oluyor

Türkistan mimarisi ile Bir birine geçmeli ağaç direklerle çantı tekniği ile yapılan köy evleri yıkılıp yok oluyor

Yeşillikler içinde muhteşem bir tabloyu Andırın Muhtarlık tarafından her yıl kurban kesilip türbe bayramları ile anılan etrafında bir çok Allah dostu Horasan Eren’i evliya Alim ve Alperen’in türbe ve mezarlarının olduğu Yeşilyurt köyünün Kutsal yer anlamına gelen Harami adı 1950 yılında millideğerlere düşman köy öğretmeninin girişimi ile köyün adı. Kırk haremiden geliyor diye. Yeşilyurt olarak değiştirilmiş

Köy ve yer adlarının değiştirilmesi o bölgenin geçmişle olan bağlantısını kopartıyor. Tıpkı Büyükşehir yasası ile tüm köylerin adının mahalle olarak değiştirilmesi gibi Nallıhanın tarihi Haremi Yeşilyurt köyünden devletimizin ilgili ve yetkililerine çağrıda bulunuyorum köyden çevrilen mahalleler de köy adı korunmalı. Örneğin Kocaeli Gebze Aren Köyü mahallesi Dilovası Çerkeşli Köyü mahallesi diyerek köylerin tarihi yaşatılmalı geçmişle bağlantısı kopartılmamalı.





Sılayı Rahim Kültürünü yaşatmak için geldiğim Nallıhan Haremi Köyünde evlatlarımın Annesinin büyük dedesi Türkmenlerin damadı Konya Alaettin Medresesinde 30 yıl müderrislik yapmış Alaettin dedenin oğlu. Merhum İlyas dede tarafından. 80 yıl önce yapılmış tarihi köy evinde mis gibi köy havasında tüm yorgunluğumu atarak kuş sesleri eşliğinde gemişin nazlı yadiğarı köy evlerin belgesel görüntülerini çekiyorum evin duvarında fotoğrafı asılı olan merhum İlyas dedenin kasketli ve sakallı fotoğrafı çok şey anlatıyor.

Bu tarihi köy evi ile yaşıt eşimin babası Alaettin Koçak ve Amcası Nurettin Koçak’la