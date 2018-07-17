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Devrialem Nallıhan Yeşilyurt köyünde

Orada bir köy var Uzak da değil yakında Anadolu’nun her hangi bir ilinde O köyler bizim köylerimiz Çocukluğumuzun geçtiği. Ata dede ebe ve ninelerimizin mezarlarının olduğu köyler Köyler. Devletimizin temel taşı köyler Gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız yerler Köyler millet . Olma bilincimizin ilk hamurunun yuğrulduğu yerler

Devrialem Nallıhan Yeşilyurt köyünde

17 Temmuz 2018 Salı 09:51

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www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak Anadolu köylerindeyiz
Sıla’yı Rahim kültürü yaşasın, köyler virane olmasın eler yıkılıp bahçeler kurumasın diye Devrialem belgesel programı olarak köy kültürünü araştırıyor köylere vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz
Ankara’nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt köyünde ihtişamlı bir köy tarihinin izini sürüyor tarihe not düşüyoruz
Adını Tanrı dağlarının Kırgızistan’daki Alato dağlarından alan Bolu aladağlara sırtını dayayan Yeşilyurt köyü çam ormanları ile kaplı buz gibi soğuk suların aktığı köyde kiraz üzüm elma başta olmak üzere her çeşit meyve oluyor 
Türkistan mimarisi ile Bir birine geçmeli ağaç direklerle çantı tekniği ile yapılan köy evleri yıkılıp yok oluyor 
Yeşillikler içinde muhteşem bir tabloyu Andırın Muhtarlık tarafından her yıl kurban kesilip türbe bayramları ile anılan etrafında bir çok Allah dostu Horasan Eren’i evliya Alim ve Alperen’in türbe ve mezarlarının olduğu Yeşilyurt köyünün Kutsal yer anlamına gelen Harami adı 1950 yılında millideğerlere düşman köy öğretmeninin girişimi ile köyün adı. Kırk haremiden geliyor diye. Yeşilyurt olarak değiştirilmiş 
Köy ve yer adlarının değiştirilmesi o bölgenin geçmişle olan bağlantısını kopartıyor. Tıpkı Büyükşehir yasası ile tüm köylerin adının mahalle olarak değiştirilmesi gibi Nallıhanın tarihi Haremi Yeşilyurt köyünden devletimizin ilgili ve yetkililerine çağrıda bulunuyorum köyden çevrilen mahalleler de köy adı korunmalı. Örneğin Kocaeli Gebze Aren Köyü mahallesi Dilovası Çerkeşli Köyü mahallesi diyerek köylerin tarihi yaşatılmalı geçmişle bağlantısı kopartılmamalı. 
Sılayı Rahim Kültürünü yaşatmak için geldiğim Nallıhan Haremi Köyünde evlatlarımın Annesinin büyük dedesi Türkmenlerin damadı Konya Alaettin Medresesinde 30 yıl müderrislik yapmış Alaettin dedenin oğlu. Merhum İlyas dede tarafından. 80 yıl önce yapılmış tarihi köy evinde mis gibi köy havasında tüm yorgunluğumu atarak kuş sesleri eşliğinde gemişin nazlı yadiğarı köy evlerin belgesel görüntülerini çekiyorum evin duvarında fotoğrafı asılı olan merhum İlyas dedenin kasketli ve sakallı fotoğrafı çok şey anlatıyor. 


Bu tarihi köy evi ile yaşıt eşimin babası Alaettin Koçak ve Amcası Nurettin Koçak’la www.gebzegazetesi.com. olarak Haremi Köyünün tarihi ile ilgili canlı yayın yaparak belgesel çekimi yapıyoruz.
Evlatlarımız ve torunlarımızın ellerinden tutalım
Hadi gel köyümüze dönelim diyelim
Bu gün vefasızlığa uğrayıp bir kısmı yıkılıp yok olsana her biri tarihi abide gibi duran bu evlerde nice hatırlar yaşandı bu gün ıssız ve çocuk sesine hasret bu köy sokaklarında çocuklar hangi oyunları oynadı kim bilir 
Orada bir köy var Anadolu’da 
Uzakda değil gönlümüzde 
O köyler bizim köylerimiz
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Anahtar Kelimeler
BoluBelgeselDevrialemSılayı RahimKöy
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