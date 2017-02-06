Dikkat! Kar Kapıda

Ancak Meteoroloji Müdürlüğü, sıcaklıkların sadece üç gün daha süreceğini açıkladı. Her ne kadar yağmurlu olsa da hava sıcaklıkları önümüzdeki üç gün boyunca 15 derece civarında seyredecek.

Kocaeli'de Çarşamba gününe kadar kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Hafta ortasına kadar yurdun iç ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olabilir. Kocaeli'de pazartesi günü yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklık 13 derece olacak. Salı ve çarşamba günü ise yağmur bekleniyor. Tahminlere göre, Kocaeli'de cumartesi günü karla karışık yağmur etkili olacak. Pazar günü ise yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışının Kocaeli'de etkili olması tahmin ediliyor. Bilgi aldığımız Meteoroloji uzmanı, 6-7 sonrası için verilen tahminlerin değişebileceğini belirterek, çarşamba günü kar yağışı ile ilgili tahminlerin netleşebileceğini söyledi.