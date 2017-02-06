GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dikkat! Kar Kapıda

Kocaeli birkaç gündür adeta bahar havası yaşıyor.

Dikkat! Kar Kapıda

06 Şubat 2017 Pazartesi 22:57

 Ancak Meteoroloji Müdürlüğü, sıcaklıkların sadece üç gün daha süreceğini açıkladı. Her ne kadar yağmurlu olsa da hava sıcaklıkları önümüzdeki üç gün boyunca 15 derece civarında seyredecek. 

Kocaeli'de Çarşamba gününe kadar kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Hafta ortasına kadar yurdun iç ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.  Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olabilir. Kocaeli'de pazartesi günü yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklık 13 derece olacak.  Salı ve çarşamba günü ise yağmur bekleniyor. Tahminlere göre, Kocaeli'de cumartesi günü karla karışık yağmur etkili olacak. Pazar günü ise yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışının Kocaeli'de etkili olması tahmin ediliyor. Bilgi aldığımız Meteoroloji uzmanı, 6-7 sonrası için verilen tahminlerin değişebileceğini belirterek, çarşamba günü kar yağışı ile ilgili tahminlerin netleşebileceğini söyledi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
DerinceMuallimköyBallıkayaKaramürselKartepeEğitimKocaeliBelediyeDaricaçayırovaGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehit evinde birlik mesajı Şehit evinde birlik mesajı
Karabacak referandum startını verdi Karabacak referandum startını verdi
SEDAŞ’ta görev değişimi SEDAŞ’ta görev değişimi
Kocaeli'nin su sıkıntısı yok Kocaeli'nin su sıkıntısı yok
Gölcük'te Trafik Kazası: 5 yaralı Gölcük'te Trafik Kazası: 5 yaralı
Büyükşehir,Muhtarlarla Koordinasyon Halinde! Büyükşehir,Muhtarlarla Koordinasyon Halinde!
Yukarı Çık

Şehit evinde birlik mesajı
Siyasi partilerin il başkanları şehit düşen Abdülsamet Özen'in babaevine giderek taziye ziyaretinde bulundu...

Haberi Oku