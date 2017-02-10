Dikkat yine geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yarın hava sıcaklığı gündüz 5 derece, gece ise 3 dereceye kadar düşecek. Pazar günü ise ilimizi kar etkisi altına alacak. Pazartesi günü ise kar etkisini giderek artıracak ve yoğun kar fırtınası şeklinde görülecek. Salı günü güneş yeniden yüzünü gösterecek ancak kısa sürecek.Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kar yeniden ilimize gelecek. Üç gün boyunca kar, yağmurla birlikte karışık olarak yağacak. Hava sıcaklıkları ise gündüz 4 ila 5 derece arasında, geceleri ise -3 arasında değişecek.