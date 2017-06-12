Dil Ovası Tesisi Temel ATma Töreni

Türk Ytong Sanayi A.Ş.’nin 500 bin metreküp kapasitesi ve yüksek teknolojili üretimiyle dünyanın en büyük 6. Ytong fabrikasının temel atma töreni Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

GEBKİM Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen törene; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanısıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı H. Tahsin Tuğrul, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vefa Aracı, Ytong Türkiye Kurucusu ve Onursal Başkanı Bülent Demiren, Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel ve Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar’ın konuşmalarının ardından Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmalarında; “Çok güzel bir günde ilimiz ve ülkemiz adına çok önemli ve değerli bir etkinlikte, Türk Ytong grubunun Dünya çapındaki en büyük 6. fabrikasının temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aslında her bir şirketin kendi özelinde ülkenin gelişmesini, kalkınmasını ve büyük hedeflere doğru kararlı yürüyüşünü görüyoruz. Üretilen teknoloji sonrasında bugün temelini attığımız bugünkü fabrikayla Türk Ytong sadece üretim değil, AR-GE’ye, inovatif değişime ve teknolojinin daha öncelikli alanlarını kullanıp Türkiye ekonomisiyle bir bütün olarak yoluna devam ediyor.

Türkiye 2017 yılının ilk çeyreğinde net %5 büyüdü. Bu büyüme Avrupa birliğinin çok üzerinde bir büyüme rakamıdır. İnşallah 2017 yılındaki hedefimiz %5’in çok üzerinde bir rakamla bu yılı tamamlamaktır. Bu büyümenin net %2,2 si ihracata bağlı bir büyümedir. Türkiye bugün 200’ü aşkın gümrük bölgesine, dünyanın her ülkesine katma değeri yüksek ürünlerle ihracat iddiasını sürdürürken ilk çeyrekteki %5 büyümenin %2,2 sinin ihracattan gelmesi, gelecekte bizi pozitif anlamda ayrıca umutlandırmakta ve güven vermektedir. Türkiye bir bütün olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin aldığı piyasa dostu reformlarla üretimi ve istihdamı destekleyen bu tip yapısal tedbirlerle inşallah gelecek her gün beklentilerin üzerine ve kalkınma yarışının belirleyici bir ülkesi konumuna gidiyor. Türkiye’nin büyümesine Türk Ytong’un böylesi bir temel atmasından daha güzel bir referans olamaz. Çok önemli gördüğümüz, yeni dönem için öncelediğimiz AR-GE ve inovatif katma değeri yüksek ürün gamında kendi konseptinde, alanında dünyanın en iyisi olma hedefi ve iddiası var. Ayrıca yeşil bir fabrika olarak çevresine, doğal hayata ve sürdürülebilir ekosisteme minimum ölçüde dost olma iddiası var.

“ DEVLET OLARAK GİRİŞİMCİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMAK, BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK KARARLILIĞINDAYIZ”

Türkiye bir büyük ülke olarak kararlı ve emin adımlarla geleceğe doğru yürüyor. İçte ve dışta bütün olumsuz gelişmeler bizim kararlı yürüyüşümüzü durduramayacaktır. Türkiye’nin büyümesinde en önemli gücümüz özel sektör ve özel sektörün girişimci gücüdür. Biz devlet olarak girişimcimizin önünü açmak, beklentilerini karşılamak kararlılığındayız. Türk Ytong ailesinin bu girişimini ve bugün temelini atacağımız tesisin hayırlı olmasını diliyor, Türk Ytong ailesine teşekkür ediyoruz. İşçi kardeşlerime iş güvenliğine uyarak, kazasız, belasız bir inşaat sezonu diliyorum.” diyen Sayın Valimiz konuşmalarının ardından protokol üyeleri ile birlikte fabrikanın bol kazançlı ve bereketli olması dilekleriyle fabrikanın temeline para atarak, Türk Ytong 6.fabrikasının temelini attılar.