Dilek öğretmen kalbine yenik düştü

İzmit Yuvam Akarca Konutlarında ikamet eden ve çocuk esirgeme kurumunda öğretmenlik yapan 6 aylık hamile Dilek Akbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Edinilen bilgilere göre İzmit Yuvam Akarca Konutlarında ikamet eden öğretmen Eyüp Akbaş ile evli Çocuk Esirgeme kurumunda öğretmenlik yapan Dilek Akbaş (30) önceki akşam aniden fenalaşarak kaldırıldığı Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Akbaş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinin tanınan sakinlerinden olan Ragıp Kocacık’ın kızı olan Dilek Akbaş’ın 1 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Dilek Akbaş’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İzmit Asri Mezarlıkta toprağa verildi.