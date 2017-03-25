GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilek öğretmen kalbine yenik düştü

İzmit Yuvam Akarca Konutlarında ikamet eden ve çocuk esirgeme kurumunda öğretmenlik yapan 6 aylık hamile Dilek Akbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Edinilen bilgilere göre İzmit Yuvam Akarca Konutlarında ikamet eden öğretmen Eyüp Akbaş ile evli Çocuk Esirgeme kurumunda öğretmenlik yapan Dilek Akbaş (30) önceki akşam aniden fenalaşarak kaldırıldığı Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Akbaş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinin tanınan sakinlerinden olan Ragıp Kocacık’ın kızı olan Dilek Akbaş’ın 1 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Dilek Akbaş’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İzmit Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Dilek öğretmen kalbine yenik düştü

25 Mart 2017 Cumartesi 22:37

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Dilek öğretmen Kalbine Yenik Düştü
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Gazetesi 33 yaşında Gebze Gazetesi 33 yaşında
TÜBİTAK personel alımı yapacak TÜBİTAK personel alımı yapacak
Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı
GÖÇEBE UYGARLIĞINDA ÇOBAN VE ÇOBANLIK GÖÇEBE UYGARLIĞINDA ÇOBAN VE ÇOBANLIK
Başkan Köşker Hürriyet’i dinledi Başkan Köşker Hürriyet’i dinledi
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli programı değişti Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli programı değişti
Yukarı Çık

Gebze Gazetesi 33 yaşında
Gebze Gazetesi 33 yaşında

Haberi Oku