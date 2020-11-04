Diliskelesi Halı Saha Ve Sosyal Tesis İnşaatı Başladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskeleli gençlerin spor tesisi taleplerini karşılıksız bırakmadı. Diliskelesi halı saha ve sosyal tesisi inşaatında çalışmalara başlandı.

FİTNESS SALONU VE KAFETARYA

2 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan tesiste halı saha, soyunma odaları, duşların yanısıra

fitness salonu, kafeterya ve teras bölümü yer alacak.

OCAK AYINDA AÇILACAK

180 kişilik oturma kapasiteli halı sahanın çelik konstrüksiyon çalışmaları devam ederken, tesisin Ocak ayında bitirilerek hizmete alınması bekleniyor.

SPORLA YÜKSELEN ŞEHİR; DİLOVASI

Çalışmalarına başlanan spor tesisiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şayir, “İlçemize ve Diliskelesi gençlerine hayırlı olsun. İnşaat çalışmalarına başladığımız tesisimizi inşallah Ocak ayında hizmete alacağız. Hedefimiz ‘Spor ile Yükselen Şehir Dilovası'nı el birliği ile, omuz omuza kurmaktır. Tesisimiz tamamlandığında gençlerimizi maça bekliyorum” dedi.











