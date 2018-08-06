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Diliskelesi Spor kompleksi Devam Ediyor

Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi’ndeki gençlerin sportif faaliyetlerini gerçekleştirmek için spor kompleksi inşaatı hızla devam ediyor.

Diliskelesi Spor kompleksi Devam Ediyor

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:57

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Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın seçim beyannamesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi’ne halı saha ve spor kompleksi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkan Diliskelesi Spor Kompleksi’nin geçtiğimiz Mart ayında temeli atılmıştı. Spor kompleksinin içerisinde 45x25 metre genişliğinde kapalı halı saha, 4 adet soyunma odası, 1 adet kafeterya, 180 kişilik tribün ve 1 adet fitness salonu olacak.

Diliskelesi’nde yapımı devam eden spor kompleksi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Seçim sürecinde Diliskelesi gençlerinin isteği üzerine Diliskelesi Mahallemize spor kompleksi yapacağımıza dair söz verdik. Diliskelesi gençlerinin sportif anlamda önemli ölçüde ihtiyaçlarını karşılayacak olan Diliskelesi Spor Kompleksimizin geçtiğimiz aylarda temeli atılmış ve inşaatı hızla devam etmektedir. Spor kompleksimizi inşallah yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız ve Diliskelesi mahallemizde ki gençlerin bu isteğini yerine getirmiş olacağız. Diliskelesi Spor Kompleksimiz bittikten sonra da mahallemizde ki gençlerimiz burada sağlıklı bir şekilde spor yapabilecekler“ dedi.


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