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Dilovalı Öğrencilere Şiirli, Müzikli Moral

Dilovası Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Dilovalı öğrenciler için düzenlediği moral etkinliğinde öğrenciler müzik ve şiir ziyafeti yaşattılar.

Dilovalı Öğrencilere Şiirli, Müzikli Moral

09 Şubat 2021 Salı 16:18

 Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; pandemi sebebi ile Mart ayından bu yana  

Evlerinde kalan ve eğitimlerini evlerinden sürdüren öğrenciler için moral etkinliği düzenledi. 

DİLOVALILAR CANLI OLARAK İZLEDİ 

Yarıyıl etkinliği çerçevesinde düzenlenen etkinlik Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde müzik öğretmeni Hakan Akçevik ve profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirildi. 

Çeşitli okullardan öğrencilerin solo ve koro şeklinde şiirler ve türküleri seslendirdiği etkinlik Dilovası Belediyesi’nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. 

ALKAN VE ŞAYİR İZLEDİ 

Pandemi koşullarının gözetilerek düzenlenen yarıyıl müsameresi etkinliğine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

HER ZAMAN EĞİTİMİN YANINDA OLACAĞIM 

Program öncesi açılış konuşması yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Yarıyıl döneminde her okullardan müzikle uğraşan evlatlarımızı bir araya getirerek böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik.  Gücüm yettiği sürece eğitim ve eğitimcilerin yanında olacağım. Biz kendimizi şanslı hissediyoruz, ilçesini severek kendini ilçesine adayan bir Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüz var. Buradan tüm okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Onlarla koordineli bir şekilde sizlerin eğitimleri açısından katkı sunabilmek adına elimizden gelen ne varsa onu esirgememeye çalışıyoruz. 15 Şubat’ta Orta, lise ve üniversite öğrencilerimizi sevindireceğiz. Öğrencilerimize tabletlerini dağıtacağız inşallah. Her şey sizler için. Böyle güzel vatanımız içine kardeşlik duyguları ile daha güzel günler için, rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum” dedi. 

ÖĞRENCİLERE HEDİYE VERDİLER 

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından etkinliğe katılan öğrenciler, şiir ve müzik ziyafeti yaşatırken, Dilovalılar canlı yayınlanan etkinliğe büyük ilgi gösterdiler. Şiir ve müzik gösterilerinin sonunda öğrencilere Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay çeşitli hediyeler vermesinin ardından program sona erdi. 













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