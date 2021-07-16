Dilovası, 15 Temmuz'da nöbetteydi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler tüm yurtta olduğu gibi Dilovası'nda da çeşitli törenlerle anıldı. Anma töreninde yüzlerce Dilovalı sabaha kadar nöbet tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler tüm yurtta olduğu gibi Dilovası'nda da çeşitli törenlerle anıldı. Anma töreninde yüzlerce Dilovalı sabaha kadar nöbet tuttu.

2016 yılının 15 Temmuz akşamı, hain darbe girişimine karşı koyarak, korkusuzca canını feda eden 251 şehid Dilovası'nda çeşitli etkinliklerle anıldı.

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi'nin düzenlediği anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak; Dilisklesi Mahallesi'nde ki Şehit kabirleri ziyaret edilerek, Kuran tilaveti ve dualar okundu, karanfiller bırakıldı.

DİLOVALILAR NÖBETTE BULUŞTU

Dilovası Belediyesi önünde 15 Temmuz gecesine ait fotoğraf sergisi açılarak, hafızlar tazelendi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, şehitler için kuran tilaveti ve dualar okunmasının ardından Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir günün önemini anlatan birer konuşma yaptılar.

BİR YANDAN SEVİNÇ DİĞER YANDAN HÜZNÜ YAŞADIK

Başkan Şayir yaptığı konuşmasında; "Bugün, devlet ve millet hayatındaki en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümü. Bu müstesna günde, bir yandan millet olarak kazandığımız muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz yiğitlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında, hainlerin kurşunları ve bombalarıyla son nefesini veren 251 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bin yıldır her karışını şehit kanlarıyla suladığımız bu toprakların vatan olması ve vatan kalması için göğsünü siper eden kahraman gazilerimizi de minnetle yâd ediyorum.

15 TEMMUZ'U ANLAMAK

Biliyoruz ki, 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir, arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz'u anlamak için, bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, Malazgirt'ten beri vatanımızın her karış toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmek gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, İstanbul'un fethinin manasına vakıf olmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, Çanakkale'den Kutü'l Amare'ye, İstiklal Harbimizden Kıbrıs çıkarmasına, terörle mücadelemize kadar yaşadığımız nice badireleri gözlerimizin önünden geçirmemiz gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, darbecilerin başarılı olmaları halinde ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini kavramak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, milletimize diz çöktürme, devletimizi ele geçirme, ülkemizi parçalama gayretlerinin gerisindeki sinsi projeyi görmek gerekir.

15 TEMMUZ BÜYÜK BİR ZAFERDİR

15 Temmuz, darbecilere en büyük darbeyi indirerek bozguna uğratan Ömer HALİSDEMİR’in zaferidir. Bu zafer dünyaya gazetecilik dersi veren Hande FIRAT’ın zaferidir. Bu zafer dünyaya en onurlu reklamı yapan Erol OLÇAK’ın zaferidir. Bu zafer çocuğunu evde bırakıp demokrasi mücadelesine katılan annelerin zaferidir. Bu zafer tanklara meydan okuyanların zaferidir. Bu zafer ölmekten değil, son nefesini abdestsiz vermekten korkup, süs havuzlarından abdest alıp kurşunlara kendini siper eden halkımızın zaferidir. Bu zafer şehit düşerken, bayrağımızı elinden düşürmeyen asil milletimizin zaferidir. Bu zafer halka “KORKU ASLA !!! Allah bizimle beraberdir hep beraber meydanlara” diyen cesur yüreklerin zaferidir.

DAHA SÖYLENECEK ÇOK SÖZÜMÜZ VAR

Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları ülkemizin, silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi ile diyoruz ki daha bitmedi; bu milletin daha söyleyecek çok sözü var. Bu milletin, daha hayata geçirecek çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var. Çünkü bu millet yüreği ve bileği güçlü olmanın yanında arkasında ancak gönül gözü açık olanların fark edebileceği dua ordusu olan bir millettir.

TEK VATAN, TEK BAYRAK, TEK MİLLET, TEK DEVLET

15 Temmuz'da milletimiz işte bu hakikati bizzat yaşamıştır. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir? İnşallah, bundan sonra da aynı inanç ve ruhla ülkemize sahip çıkacak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü o gece yaşadığımız kutlu kucaklaşmayı bize ilelebet hatırlatacaktır. Türkiye gerek coğrafi ve stratejik konumu, gerekse kültürel ve tarihi birikimiyle dünya önemli güçleri arasında yer almaya, Bizler’de Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli dile getirdiği gibi Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet düsturu ile halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlarken, 15 Temmuz gecesi, daru bekaya uğurladığımız yiğitlerimize tekraren Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyor, programımıza katılımlarınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum.

TÜRKİYE UÇURUMUN KENARINDAN DÖNMÜŞTÜR

Başkan Şayir'in ardından kürsüye gelen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, "15 Temmuz 2016 yılında Türkiye bir uçurumun kenarından dönmüştür. O gün yapılmak istenen şey; Devletimizin yönetimini silah zoru ile ele geçirip, demokratik rejimi yıkarak ülkemizi dış güçlerin emrine sokmaktı. Nasıl ki Osmanlı İmparatorluğu yıkılmadan önce iç ve dış düşmanların ihanet ve saldırıları ile zayıflatılmış ve çökmüş ise 15 Temmuz'da da aynısı yapılmak istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ OYUNU BOZDU

FETÖ denen örgüt bu planlarını hayata geçirmek için on yıllar içinde yurtlarında barındırdığı gençlerin beyinlerini yıkamıştır. Gençlerimizi devletimizin temel değerlerine, Cumhuriyete, ulusal bilince karşı düşmanca eğitmişlerdir. Çaldığı sınav sorularıyla kendi örgütünü güçlendirmiş, devlet yönetimini hırsızlık yöntemleri ile ele geçirmeye çalışmışlardır. Nihayetinde 15 Temmuz günü acele yaptıkları ihtilal karşısında Türk Milletinin onların oyununu gelmeyeceğini hesap etmemişlerdir. O gece kadını erkeği ile Türk Milleti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara inmiş, kendilerine silah çeken hainlere göğüslerini siper etmişlerdir.

BİRLİK OLDUKÇA HİÇBİR GÜÇ BİZİ YIKAMAYACAKTIR

O gün Türk Milleti ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkmıştır. Hainlerin tüm planlarını yıkmışlardır. Aynı duygular Dilovamızda da yaşanmış ve Dilovalı hemşerilerimiz devletine, bayrağına ve Cumhuriyetine sahip çıkarak hain darbeye karşı meydanlara akın etmiş ve günlerce nöbet tutmuştur. Hainlere en güzel cevabı bu meydanlarda verdiniz. Bizler böyle birlik ve beraberlik içinde oldukça hiçbir hain güç, hiçbir örgüt ve düşman bizi yıkamayacak, demokrasimize ve istikbalimize zarar veremeyecektir. O gece yüzlerce şehit ve yüzlerce gazimiz ülkesi için canlarını feda etmişlerdir. Ülkesi, bayrağı ve devleti için şehit ve gazi olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyor. Yaklaşan Kurban Bayramının tüm ülkemize huzur getirmesini dileyerek bayramınızı kutluyorum."dedi.

SABAHA KADAR NÖBET

Başkan Şayir ve Kaymakam Alkan'ın ardından devam eden programda günün anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlenirken daha sonra marş ve ilahiler okundu. Gece ise camilerden sela sesleri yankılanırken, Dilovası Belediyesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutarak 15 Temmuz'u andılar.

























































