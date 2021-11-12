DİLOVASI AĞRI’LILAR DERNEĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYO

HEMŞERİ DERNEKLERİNİ ÖNEMSİYORUZ

Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar Hemşehri derneklerinin birlik ve beraberliğin sağlanmasında çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğine dikkat çeken Emniyet Müdürü Yazar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yöresel dernekler yada hemşehri dernekleri, bulundukları il ve İlçelerde farklı kültürlerin kaynaştırılması noktasında bir sosyal sorumluluk görevini yerine getirmektedirler" dedi. Demokrasinin temel taşlarından olan sivil toplum kuruluşlarının günümüzde daha da ön plana çıktığını söyledi.

HZ. NUH’UN KENTİ OLAN AĞRI

Kocaeli Çayırova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil İbrahim Şahin, İnsanlığın yeryüzüne yayıldığı Hz. Nuh’un Kenti olan Ağrımızın gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde yansıtmak için çaba sarf eden Dilovası Ağrılılar Derneğimizi” ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dernek Başkanımız Sn. Şerif Bozkurt ve yönetimindeki hemşerilerimize başarılar diliyorum Dilovası Ağrı’lılar Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve Yeni Yönetimin Hayırlı olmasını diliyorum dedi.

HEMŞERİLERİMİZ İÇİN PROJELER ÜRETMEK İSTİYORUZ

Dilovası’nda yaşayan Ağrılı hemşerilerimizin teveccühünü kazanarak Dilovası Ağrılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Kuran Şerif Bozkurt, yaptığı konuşmada Dilovası’nda yaşamanın önemine değinerek birlikte hareket etmenin ve toplumsal mutabakatlarda bulunarak, Hemşerilerimiz için projeler üretmek adına bu gibi ziyaretlere her zaman ihtiyaç vardır, Sivil toplum kuruluşların her zaman insanlarımızın yanında olduğu ve bundan sonrada hep birlikte insanlarımızın sorunlarını çözmek adına adımlar atacağımızı bilmenizde fayda vardır, Aynı zamanda yine hemşeri derneklerle komu alanda birlikte hemşerilerimizin sorunları çözeceğiz dedi.

















