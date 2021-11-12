banner696
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DİLOVASI AĞRI’LILAR DERNEĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYO

Dilovası Ağrılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Yakın zamanda Dilovası’nda Yeniden Kurulan Dilovası Ağrı’lılar Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve Yönetimi, Kamu Kurum ve STK’lara Ziyaretlerde bulunmuştu.İadeyi ziyaretler kapsamaında Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Çayırova İlçe Spor Müdürü Halil İbrahim Şahin iadeyi ziyarete bulundular

DİLOVASI AĞRI'LILAR DERNEĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYO

12 Kasım 2021 Cuma 14:46


HEMŞERİ DERNEKLERİNİ ÖNEMSİYORUZ 

 Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar Hemşehri derneklerinin birlik ve beraberliğin sağlanmasında çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğine dikkat çeken Emniyet Müdürü Yazar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yöresel dernekler yada hemşehri dernekleri, bulundukları il ve İlçelerde farklı kültürlerin kaynaştırılması noktasında bir sosyal sorumluluk görevini yerine getirmektedirler" dedi. Demokrasinin temel taşlarından olan sivil toplum kuruluşlarının günümüzde daha da ön plana çıktığını  söyledi.

HZ. NUH’UN KENTİ OLAN AĞRI 

Kocaeli Çayırova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil İbrahim Şahin,  İnsanlığın yeryüzüne yayıldığı  Hz. Nuh’un Kenti olan Ağrımızın gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde yansıtmak için çaba sarf eden Dilovası Ağrılılar Derneğimizi” ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dernek Başkanımız Sn. Şerif Bozkurt ve yönetimindeki hemşerilerimize başarılar diliyorum Dilovası Ağrı’lılar Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve Yeni Yönetimin Hayırlı olmasını diliyorum dedi.

HEMŞERİLERİMİZ İÇİN PROJELER ÜRETMEK İSTİYORUZ 

Dilovası’nda yaşayan Ağrılı hemşerilerimizin teveccühünü kazanarak Dilovası Ağrılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Kuran Şerif Bozkurt,  yaptığı konuşmada Dilovası’nda yaşamanın önemine değinerek birlikte hareket etmenin ve toplumsal mutabakatlarda bulunarak, Hemşerilerimiz için  projeler üretmek adına bu gibi ziyaretlere her zaman ihtiyaç vardır, Sivil toplum kuruluşların her zaman insanlarımızın yanında olduğu ve bundan sonrada hep birlikte insanlarımızın sorunlarını çözmek adına adımlar atacağımızı bilmenizde fayda vardır,   Aynı zamanda yine hemşeri derneklerle komu alanda birlikte hemşerilerimizin sorunları çözeceğiz dedi.










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Eray Şamdan, Dünya Şampiyonluğu İçin Tatamiye Çıkıyor Eray Şamdan, Dünya Şampiyonluğu İçin Tatamiye...
BAŞKAN KOCAMAN MAŞUKİYE ANADOLU LİSESİ’NDE BAŞKAN KOCAMAN MAŞUKİYE ANADOLU LİSESİ’NDE
Çiftçi, POMEM'i Kazanan Gençleri Ağırladı Çiftçi, POMEM'i Kazanan Gençleri Ağırladı
Büyük Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı Büyük Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı
DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL PROJE DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL...
KO-MEK Cam Atma Kumbaralarına Renk Kattı KO-MEK Cam Atma Kumbaralarına Renk Kattı
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Eray Şamdan, Dünya Şampiyonluğu İçin Tatamiye...
Darıca’nın ve Türkiye’nin gururu Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Darıca Belediyesi Eğitim...

Haberi Oku