Dilovası Bağdat Caddesinde Altyapı Çalışması Devam Ediyor





Yoğun yağışlarda su baskın riskinin yaşanmaması için şehir genelinde yağmursuyu imalatlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde (Hastane yolu) altyapı çalışmasına devam ediyor. Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen altyapı çalışması sonrası caddenin üstyapı çalışması ile yol konforu sağlanacak.

YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON ÇALIŞMASI

Aşırı yağışlarda Bağdat Caddesi’ndeki oluşabilecek su baskınlarını önlemek için gerçekleştirilen yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışması, cadde üzerinde ve caddeye bağlantısı olan sokaklarda sürdürülüyor. Kısa sürede bitirilmesi amaçlanan altyapı çalışması sonrası cadde ve çalışma yapılan sokaklar asfaltlanacak.

EYNERCE DERESİ’NE TAHLİYE EDİLECEK

Çalışma dahilinde yoğun yağışlarda yağmur sularının çoğaldığı Bağdat Caddesi’ne yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Yağmursuyu hattı sayesinde toplanan su, hat ile birlikte hemen caddenin yanında bulunan Eynerce Deresi’ne tahliye edilecek.



















