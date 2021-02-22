Dilovası Bağdat Caddesinde Altyapı Çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yoğun yağışlarda su baskın riskinin yaşanmaması için şehir genelinde yağmursuyu imalatlarına devam ediyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde (Hastane yolu) yağmur suyu imalatı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başladı.

YAĞMURSUYU EYNERCE DERESİNE TAHLİYE EDİLECEK

Çalışma dahilinde yoğun yağışlarda yağmur sularının çoğaldığı Bağdat Caddesi’ne 500 metrelik yağmursuyu hattı imalatı yapılacak. Yağmursuyu hattı sayesinde toplanan su, hat ile birlikte hemen caddenin yanında bulunan Eynerce Deresi’ne tahliye edilecek. Ayrıca bu cadde üzerinde eskiyen kanalizasyon hatlarında da yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

ARAÇLAR GEÇİCİ GÜZERGAHI KULLANACAK

Bağdat Caddesi’nin Eynerce Caddesi ile 303. Sokak kesişimi arasında kalan bölümde yapılacak çalışmalar 22 Şubat Pazartesi günü itibari ile başladı. Çalışmalar süresince toplu taşıma araçları Bağdat Caddesi - Eynerce Caddesi – Palanga Caddesi – Serdar Sokak – Seval Sokak – Bağdat Caddesi güzergahını gidiş-dönüşlü olarak kullanacak. Sivil araçlar ise kapalı bölüm haricindeki alternatif yolları kullanabilecek.























