Dilovası Batı Kavşağı Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlandı. Proje içerisinde yer alan 3 adet köprü de tamamlandı. Son bir hafta içerisinde gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son rötuşları yaparak çalışmaları tamamladı. Dilovası Batı Kavşağı düzenlenen tanıtım programıyla vatandaşların hizmetine açıldı. Tanıtım programı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, proje alanını vatandaşlarla gezerek incelemelerde bulundu.

Tanıtım programında konuşan Başkan Karaosmanoğlu “Kocaeli’mizin yükselen değeri Dilova’mızda, önemli bir hizmeti gerçekleştirmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu yatırım ile bölgedeki yoğun sanayileşme de göz önüne alındığında yolun standardı yükseltilmiş, kesintisiz ulaşımla, trafik güvenliği sağlanmış oluyor. Bu güzergâh, ülkemizin en önemli trafik arterlerinden birisi olup İstanbul’un Anadolu’ya bağlantısını sağlamakta, ayrıca yoğun sanayi bölgelerini birbirine entegre etmektedir. Bu yol ve üzerindeki kavşaklar, yılın her günü 24 saat başta ağır vasıta olmak üzere yoğun bir trafiğe hizmet vermekte. Batı Kavşağı’mızın hizmete girmesi ile birlikte, trafik güvenliği daha üst seviyelere çıkartılmış, bakım işletme giderleri ile zamandan tasarruf edilerek, emisyon salınımının azaltılması ile ayrıca ülke ekonomisine de katkı sağlanmıştır. Bu nedenle bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“GİRİŞ ÇIKIŞLAR DAHA DA RAHAT YAPILACAK”

Batı Kavşağının yapılmasından önce Dilovası D-100 girişinde sık olarak sorunların yaşandığını belirten Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman “O dönemde sağ olsun İbrahim Karaosmanoğlu başkanımız, yardım etti bu kavşak yapıldı. Sadece burası değil Eynerce Kavşağı 1996 yılında kazıkları çakılmış ve atıl bir şekilde bekliyordu. Büyükşehir Belediyemiz oraya da el attı ve şuan ki duruma getirdi. Bu projemizle giriş çıkışlar daha da rahat bir şekilde yapılacak. Dilovası’na yapılan tüm yatırımlarda sayın başkanımızın katkıları var” ifadelerini kullandı.



Tanıtım programında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar “Bizim anlayışımızda insanın en hayırlısı insana faydalı olandır. Dilovası’nın son 15 yılına baktığımızda çevresiyle alt yapısıyla üst yapısıyla çok büyük bir gelişim gösterdi. Asfaltsız ve bordür taşsız, caddemiz ve sokağımız kalmadı. Doğalgaz ilçemizin yüzde 92’sine ulaştı. Doğalgazsız köyümüz kalmadı. Şuanda bulunduğumuz batı kavşağıyla ilçemizin giriş çıkışı daha da rahatladı. Bu gibi birçok hizmetin ilçemize gelmesinde büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

3 KÖPRÜ YAPILDI

Kocaeli’nde hayata geçirilen önemli ulaşım projelerinden biri olan Dilovası Batı Kavşağı’nda hummalı çalışma gerçekleştirildi. Bu doğrultuda TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda ilave çalışmalar gerçekleştirildi. Proje kapsamında Dilderesi dahil olmak üzere 3 adet köprü tamamlandı. Proje kapsamında 15 bin ton asfalt serimi de gerçekleştirildi. Ekipler, yaya ve oto korkulukları imalatlarını bitirirken elektrik aydınlatma direk montajlarını da tamamladı.



DİREKT GİRİŞ ÇIKIŞ SAĞLANACAK