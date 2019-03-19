banner412
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası Batı Kavşağı’nda Çimler Seriliyor

Büyükşehir tarafından Dilovası’na giriş çıkışları rahatlatmak için başlatılan Batı Kavşağı düzenleme projesinde yeşillendirme çalışması yapılıyor.

Dilovası Batı Kavşağı'nda Çimler Seriliyor

19 Mart 2019 Salı 14:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlandı. Tanıtım programı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Batı Kavşağında, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında çim serimi yapılmaya başlandı.

ÇALI VE AĞAÇLAR DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete sunulan Batı Kavşağında, yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 91 adet Leylandi, 265 adet Toros Sediri, 83 adet Süs Elması, 114 adet Nandina, 142 adet Ihlamur, 200 adet Defne, 50 adet Şeker Akçaağaç, 25 adet Kavak, 23 adet Süs Kirazı, 60 adet Atlas Sediri ve 61 adet Diş Budak ağacı dikildi. Ayrıca alana 5 bin adet Nandina ve 3 bin adet Taflan çalı grubu dikildi.

ÇİM SERİMİ YAPILIYOR

Ağaç ve çalı dikimleri yapılan alanın çevre acısından daha da zenginleşebilmesi için çim ekimleri yapılıyor. Alanın her zaman yeşil kalabilmesi ve doğal şeklini koruyabilmesi için alana otomatik sulama tesisatı da kurulacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Uçak Park bilim merkezi olacak “Uçak Park bilim merkezi olacak"
Dadaşlardan Bıyık ve Yaman’a Destek Dadaşlardan Bıyık ve Yaman’a Destek
Doktor Semih Dinç vefat etti! Doktor Semih Dinç vefat etti!
Çakır, Gebzeliler ile buluşacak! Çakır, Gebzeliler ile buluşacak!
Bilgievi Çocukları Dünyayı Güzelleştirecek Bilgievi Çocukları Dünyayı Güzelleştirecek
Dursun’dan Pazar Turu Dursun’dan Pazar Turu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

“Uçak Park bilim merkezi olacak"
Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesindeki en önemli...

Haberi Oku