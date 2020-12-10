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Dilovası Batı Kavşağı’nda Yatay Sondaj Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Batı Kavşağında başlatılan yağmursuyu alt yapı çalışmasında yatay sondaj yapılıyor.

Dilovası Batı Kavşağı'nda Yatay Sondaj Yapılıyor

10 Aralık 2020 Perşembe 15:15

Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu, İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü bu durumun ortadan kalkması için, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yolda aldığı güvenlik önlemleri ile çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 100 bin TL olan proje kapsamında İSU ekipleri şuan Dilovası ilçe merkezine dönüşte kullanılan kavşak kolunun altından Dilderesi’ne doğru yatay sondaj çalışması yapıyor.

 

YATAY SONDAJ HIZLA SÜRÜYOR

İş dahilinde İSU ekipleri, yatay sondaj çalışmasına başladı. Proje çalışması kapsamında İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, su baskını yaşanabilecek kısımdan, suyun boşalacağı Dil Deresi’ne kadar 310 metrelik yağmursuyu hat imalatı gerçekleştirecek. D-100 karayolunu kuzeyden güneye doğru yüzeyden geçecek olan yağmursuyu hattı, Dil Deresi yönüne Batı Kavşağı güney ayağı ile güney taraftaki katılım kolunun altından yatay sondaj çalışmasıyla devam edecek. Biri 75 metre diğeri 45 metre olan yatay sondaj çalışmalarında çelik borular kullanılacak.

 

YAĞMURSUYU DİL DERESİNE TAHLİYE EDİLECEK

Proje dahilinde inşa edilecek olan yatay sondajlı yağmursuyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresine boşalacak.

 

YOĞUN YAĞIŞLARDA D-100 TRAFİĞE KAPANIYORDU 

Kocaeli’de özellikle bahar aylarında yağan aşırı yağışlarda, şehrin belli noktalarında su baskınları ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlara son vermek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda yatay sondaj ve yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştirecek. Yapılan çalışma ile yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilecek ve D-100 Karayolunun, İstanbul ve Ankara yönlerindeki trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.

 








 


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