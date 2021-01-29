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Dilovası Batı Kavşağı’nda Yatay Sondaja Devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Batı Kavşağı’nda başlatılan yağmursuyu altyapı çalışmasına devam ediliyor

Dilovası Batı Kavşağı'nda Yatay Sondaja Devam

29 Ocak 2021 Cuma 11:28

 Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu, İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanabiliyordu. Bu durumun ortadan kalkması için yatay sondajlı alt yapı çalışmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 95 metrelik yatay sondajın 63 metrelik kısmı tamamladı.

 

95 METRELİK İKİNCİ YATAY SONDAJ

Altyapı çalışması kapsamında daha önce kavşağın Dilovası şehir merkezine dönüşte kullanılan katılım kolundaki yatay sondajı tamamlayan İSU ekipleri, Batı Kavşağı güney ayağındaki 95 metrelik ikinci yatay sondajı hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. 95 metrelik yatay sondajın 63 metrelik kısmı tamamlandı. Ekipler, su baskını yaşanabilecek kısımdan, suyun boşalacağı Dil Deresi’ne kadar toplamda 310 metrelik yağmursuyu hat imalatı gerçekleştiriyor. İSU ekipleri daha önce D-100 Karayolunu kuzeyden güneye doğru geçen altyapı hattının imalatını yapmıştı. Ayrıca ilk sondajın yapıldığı kavşak kolundan Dil Deresi’ne tahliye hattı da döşenmişti.

 

HAT, YAĞMURSUYUNU DİL DERESİNE BOŞALTACAK

Proje dahilinde inşa edilecek olan yatay sondajlı yağmursuyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresi’ne boşalacak.

 

YOĞUN YAĞIŞLARDA D-100 TRAFİĞE KAPANIYORDU 

Kocaeli’de özellikle bahar aylarında yağan aşırı yağışlarda, şehrin belli noktalarında su baskınları ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlara son vermek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda yatay sondaj ve yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştirecek. Yapılan çalışma ile yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilecek ve D-100 Karayolunun, İstanbul ve Ankara yönlerindeki trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.










 

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Anahtar Kelimeler
DilovasıSondajBatı Kavşağı
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