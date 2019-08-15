Dilovası Bayramlaştı

Dilovası’nda kent bayramlaşması birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı. Bayramın ikinci günü Dilovası Belediyesi önündeki meydanda gerçekleşen Kent Bayramlaşmasına ilçe protokolü ve ilçe halkının katılımı ile gerçekleşti.

Dilovası kent meydanında düzenlenen Bayramlaşma törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Dilovası İlçe Kaymakam vekili olan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, yönetimi ve il yöneticileri, Gençlik kolları Başkanı Emre Sarıca ve Yönetimi, Dilovası eski Belediye Başkanı Ali Toltar, Belediye meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, daire müdürleri, muhtarlar katıldı.

HUZUR VE MUTLULUK DİLİYORUM

Dilovası Kaymakam vekili olan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kurban Bayramının Dilovası’na, Kocaeli’mize ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Mübarek Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde, nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı Nasip etsin dedi.

BAYRAMLAR KARDEŞLİĞİN PEKİŞTİĞİ GÜNLERDİR

Başkan Hamza Şayir törendeki koşmasında bayramların önemi ve birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ortamına sağladığı katkısına değinerek, "Bayramlar çok önemli günlerdir, bir ve beraber olma günüdür, sevgi, saygı ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Şükrediyoruz ki ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Allah yaptığımız ibadetleri kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Ramazan'ın Ülkemize, ilçemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ZİYARET ETTİLER

İlçe protokolü daha sonra bayramda görevi başında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Polis ve Askerlerin bayramlarını kutladı. Dilovası Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden İlçe protokolü hastalara acil şifalar dileyerek, hasta ve hasta yakınlarının bayramını tebrik etti. Hayırlı Başkan Şayir daha sonra beraberindekilerle birlikte mahallelere giderek vatandaşlarla da bayramlaştı.