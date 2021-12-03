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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir:‘En büyük engel sevgisizliktir’

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili bir mesaj yayınlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir;‘Dünya'ya gözümüzü açtığımız andan itibaren genetik olarak ya da yaşadığımız zaman zarfında bir kaza ya da bir hastalık sonucu bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerimizi kaybetmiş olabiliriz ya da kaybedebiliriz.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir:‘En büyük engel sevgisizliktir'

03 Aralık 2021 Cuma 13:06

 

Her insan bir engelli adayıdır.Bu bilinçle, engelli kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşamaları, normal bir hayat sürebilmeleri için öncelikle toplumsal duyarlılığın oluşturulması gerekmektedir. 

Engelli kardeşlerimiz ile ilgili sorunlar ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası hepimizin ortak sorunudur. Sağlık, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, istihdam, spor ve eğitim alanlarındaki politikalar ile engelli kardeşlerimizin topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayabiliriz. 

Dilovası belediyesi olarak bizimde olmazsa olmazımız, engelli kardeşlerimizi daha iyi şartlarla buluşturmaktır. İmkânlarımız doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına koşmanın mutluluğu ile, maddi ve manevi olarak elimizden gelen desteği veriyor, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu bizim asli görevimizdir. 

Engelli kardeşlerimiz için özel ve sivil toplum örgütlerini güçlendiriyoruz ve güçlendirmeye de devam edeceğiz” ifadeleri ile,“Engelli vatandaşlarımızın bir gün değil, her gün kıymetinizi biliyoruz” dedi.

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