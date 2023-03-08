Dilovası Belediye Binası Yıkılıyor





BAŞKAN ŞAYİR, İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Göreve geldiği günden bu yana birçok ilke imza atarak “Yeni Dilovası’nı” inşa etmek için çalışan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, modern Dilovası için yine bir ilke imza atıyor. Dilovası’nın kuruluşundan bu yana hizmet veren ve birçok belediye başkanı ağırlayan Dilovası Belediyesi hizmet binası yıkılarak yerine otopark sistemli kent meydanı yapılacak.

YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Başkan Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan kent meydanı projesi için başlatılan çalışmalar kapsamında mevcut binanın yıkımı için geçtiğimiz Ocak ayında ihale yapılmıştı. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle geciken yıkım çalışmalarına önceki gün başlandı.

OTOPARK SİSTEMLİ KENT MEYDANI





Yıkım işlerinin bitmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından projesi hazırlanan otopark sistemli kent meydanının inşaatı için de çalışmaların başlatılacağı ve kısa bir süre içerisinde bitirilerek Dilovalılar’ın hizmetine açılacağı belirtildi.

HİZMETLER KÜLTÜR MERKEZİNDE VERİLECEK

6 ay önce bina içerisinde hizmet veren birimlerin taşınma çalışmaları başlatılırken, vatandaşların mağdur edilmemesi noktasında özen gösterildi. Başkan Şayir’in makam odası ile birlikte vatandaşın yoğun olarak işlerini gördüğü birçok birim Kültür Merkezinde yapılan tadilatların ardından çalışmalarına burada başladı.

KENT MEYDANI PROJEMİZİN TEMELİNİ HEP BİRLİKTE ATACAĞIZ

Otoparklı Kent Meydanı Projesi’nin Dilovası’na prestij katacağını belirten Başkan Şayir, yaptığı açıklama da “İlçemizin kentlilik bilincinin oluşturulması ve yeni bir vizyona sahip olabilmesi için olmazsa olmazı olan projelerin başında Kent Meydanı projesi geliyordu. Bizde önemli ihtiyaç olan kent meydanı projesinin yapılacağına dair halkımıza seçim sürecinde söz verdik. Geçen süre içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte proje çalışmalarımızın sonuna geldik. İlçemize yakışır bir otoparklı kent meydanı projemiz için çalışmalarımıza start verdik. Mevcut belediye binamızda ki birimlerimizi Kültür Merkezimizde yaptığımız tadilatların ardından buraya taşırken, eski binamızın yıkım çalışmalarına da başlandı. İnşallah yıkım çalışmalarının ardından, yakında da tüm Dilovalı hemşerilerimle birlikte kent meydanımızın temelini atmış olacağız” İfadelerini kullandı.

BAŞKAN ŞAYİR’DEN, BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Şayir, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın büyük desteği söz verdiğimiz projelerimiz tek tek hayata geçmeye devam ediyor. İlçemize önemli bir vizyon katacak Otoparklı Kent Meydanı projemizin hazırlanmasını sağlayan ve yapımına destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine özellikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.