Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli oldu

Dilovası Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi.

Toplantıda 16 gündem maddesi görüşüldü. Meclis öncesi Başkan Şayir gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

KÖMÜRCÜLER OSB KALKIYOR

Başkan Şayir, yaptığı açıklama da "Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum İlimizi ziyaret etti. Bakanımızın başkanlığında İl Koordinasyon toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda ilçemiz için önemli kararlar alındı. Bunlardan birisi de bölgemizde ciddi sorun teşkil eden Kömürcüler OSB’nin kaldırılması yönünde oldu.

BAŞKAN ŞAYİR'DEN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Kömürcüler OSB yönetimininde katıldığı toplantıda Bakanımız OSB yönetiminden taşınma çalışmalarını Temmuz ayı itibari ile netleştirmelerini istedi. Kömürcüler OSB yönetimi de bunu uyacaklarını ifade ettiler. Bu alana 15 bin konut yapılması öngörülüyor. Kamulaştırma çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. İnşallah ilçemiz kısa sürede Kömürcüler OSB'den kurtulacak. Seçim sürecinde verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm bunlar Dilovası halkı için yapılıyor. Yepyeni bir dönem Dilovası’nı bekliyor. SİT alanları ile ilgili de rehabilite edilerek turizme açılmasını talep ettik. Tüm mahallelerimizde yaşanan 2B ve orman arazileri konusunda da Bakanımızdan destek istedik. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Epey bir yol aldık. İnşallah yakında müjdeli haberlerimizi paylaşacağız. Toplantıda 1 milyon değerinde olan eskavatör ve Millet Bahçesi konusunda da Bakanımızdan söz aldık. Millet Bahçemizin ağustos ayı içerisinde ihale tarihi belli olacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Fırıncılar Odası tarafından bir çok ilçemizde yürütülen Halk ekmek satışı ilçemizde de başladı. Ulaşımla ilgili olarak Diliskelesi’nin rahatlatmak için Gebze-Gölcük hattı hizmete başladı. Hattın Dilovası halkınında faydalanması için yaptığımız görüşmeler sonrası Hat 700 seferleri Diliskelesi’nde durarak yolcu alacak. Devlet Hastahanemiz’in göz polikliniği hizmete açıldı. Bunun yanında, Stadyumumuza 4 milyon bütçe aktarılacak. Bunlar gibi bir çok hususta yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalarda AK Parti İlçe Başkanlığımızın’da desteği büyüktür. İlçe Teşkilatımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Başkan Şayir, gündeme dair konuşmasının ardından 16 maddelik meclis gündemine geçti.

KOMİSYONA YENİ ÜYE SEÇİMİ YAPILDI

Meclisin birinci maddesi Bayındırlık ve İmar Komisyonuna AK Parti’den Celal Çelik ve Âdem Çarıkçı SP’den ise Salih Adıgüzel seçildi. Gündemin ikinci maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna AK Parti’den Abdurahman Tuza ve Burhan Turgut, SP’den ise İnci Aydemir seçilirken meclisin üçüncü maddesi Hukuk-Dilekçe-Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna AK Parti’den Emin Aktaş, Oğuzhan Artut, SP’den Nizamettin Sözen seçildi. Gündemin dördüncü maddesi encümen üye seçiminde ise İbrahim Dursun ve Hicabı Türker en fazla oy alarak yeni encümen üyesi oldu.

FAALİYET RAPORU OYLANDI

Komisyonların seçiminin ardından Denetim Komisyonu raporu okundu. Ardından 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile geçilirken, 2019 yılı kesin hesabın görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Norm kadro cetvelleri ilgili yönetmeliğe göre C9 sınıfından oy çokluğu ile tescil edildi. Ayrıca gündemde yer alan Köseler Mahallesi 307 ada 5 parselin Dilovası Müftülüğü’ne tahsissi komisyona havale edildi.







AA