Dilovası Belediyesi 2017’nin ilk meclisini gerçekleştirdi

Dilovası Belediyesi 2017 yılı ilk meclisi olan Ocak ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile gerçekleşen meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Toltar, “Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, köklü geçmişimize kastetmek isteyen Lozan sevdalıları, ülkemizi bölmek, parçalamak için adeta görev dağılımı yapmış gibi bir hal içindedirler. İsmi ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin amaçları aynı ve birbirleriyle dolaylı yollarla birçok yerde örtüştüklerini hepimiz tarafından biliniyor.



PROVAKOSYALARA ALET OLMAYALIM

Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Son günlerde yaşanan terör saldırıları sonrası özellikle sosyal medya üzerinden başlayan provakasyonlara lütfen itibar etmeyelim. Bu provakasyonu yapanlar da aynı taşeronlara hizmet ettiklerini unutmamak gerekiyor. Yılın ilk saatlerinde Ortaköy’de gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize, polisimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



YENİ ANAYASA TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Yeni Anayasa çalışmaları tamamlanma aşamasında. Mart, Nisan gibi yapılacak referanduma hazırız. Komşu ve sınır ülkelerimizle ilişkilerimiz gün geçtikçe daha da düzeliyor. Rusya ve Türkiye garantörlüğünde Suriye’deki savaşın son bulması için hazırlanan ateşkes anlaşması Birleşmiş Milletler’de kabul edildi.



2017 YILINDADA HİZMET AŞKIYLA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Bizlerde yerel yöneticiler olarak 2016 yılında, ilçemize ve halkımıza hizmet etme gayretiyle alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata, çevre temizliğinden ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına kadar her alanda çalıştık, çabaladık ve hizmet üretme gayreti içinde olduk. 2017 yılında da aynı gayret ve hizmet aşkıyla projelerimizi hayata geçirip, ilçemize ve halkımıza sunmaya devam edeceğiz.

2017 HALKIMIZA BAŞARI GETİRSİN

Bu duygu ve düşüncelerle Mekke’nin Fethi’nin 1386. Yıl dönümünü ve 2017 yılının, başta hizmet etmekten onur duyduğum ilçeme, değerli Dilovalı Hemşerilerime, Ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2017 Yılında meclis üyelerimizle, teşkilatımızla, başkan yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ilçemize ve halkımıza daha nice başarılı hizmetler hayata geçireceğimiz bir yıl olması dileğiyle, saygılarımı sunuyorum.”dedi.



DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Gündeme dair konuşmasının ardından 11 maddelik meclis oturumunu açan Başkan Toltar, gündemin birinci maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun kapalı zarf usulü oylanmasını gerçekleştirdi. Yapılan oylamada AK Parti’den Kahraman Umuç, Kadir Teke, Halit Ekici ve Cafer Avşar seçilirken, CHP’den ise Mustafa Ak seçildi. Orhangazi Mahallesi Geylani Caddesi 233/1 sokakta yol açılmasına ilişkin gündem maddesi komisyona havale edilerek ek süre istenirken, Çerkeşli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1/1000 ölçekli Küçük Sanayi ve Depolama Alanı Uygulama İmar planındaki yol çekmelerinin 10 mt’den 5 mt’ye indirilme talebi meclis üyelerinin oy birliği ile red edildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan ve her yıl zorunlu olarak yapılan zamlar konusunda harçların tamamına %10 oranında zam yapılması yine meclis üyelerinin oy birliği ile gerçekleşti.

YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KURULACAK

Gündemin 5. Maddesinde yer alan Çerkeşli Mahallesi’nde vatandaşlarca yapılması istenilen Küçük Sanayi Sitesi plan tadilatına ilişkin maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Toltar, “2008 yılında Dilovası Belediyesi tarafından ihaleyle satılan bu arazinin üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi şerhi nedeniyle bu arazinin Küçük Sanayi Sitesi’ne çevrilmesi talebi var. Bizde bu arazinin Küçük Sanayiye çevrilmesinden yanayız. Burada yaklaşık 300 orta ölçekli işyerleri olacak. Burası Dilovası’na çok ciddi bir istihdamın sağlayacak. Hemde çevre ve görüntü kirliliği yaratan işyerlerinin burada toplanması sağlanmış olacak.”dedi. Yapılan açıklama sonrası yapılan oylamada oy çokluğu ile meclisten geçti.