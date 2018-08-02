Dilovası Belediyesi Ağustos Ayı Meclisi Gerçekleşti

Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen olağan ağustos ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın açılış konuşması ile başladı. Gündeme dair yaptığı konuşmasında önceki gün Hakkâri’de bir anne ve çocuğunun şehit düştüğü hain saldırıyı kınayan Başkan Toltar, terörü lanetlediğini belirterek başsağlığı dileklerini ileti, Türkiye'nin teröre boyun eğmeyeceğini ifade eden Başkan Toltar, ayrıca ülkemize karşı ekonomik teröründe sürdüğünü belirterek Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz bu baskılara da boyun eğmeyeceğini ve yakın bir zamanda bu sıkıntılarında üstesinden gelineceğini söyledi.

BAĞDAT CADDESİ 2. ETAP BAŞLIYACAK

Gündeme dair konuşmalarının ardından çalışmaları da değerlendiren Başkan Toltar, göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza taahhüt ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Batı kavşağımız çalışması başladı çift vardiya şeklinde sürüyor. Doğu kavşağımızda istimlâk çalışmaları sona gelindi. Taziye evlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Olimpik havuzumuz inşaat aşamasında, Bağdat Caddesi 2. etap ve Yavuz Selim Caddesi'nin yenilenmesi çalışmaları kısa bir süre sonra başlayacak. Diliskelesi Mahallemizdeki kapalı halı saha ve kompleksimiz devam ediyor. Bunlar gibi bir çok projemiz yapım, proje ve ihale aşamasındadır.

ÇOK SAYIDA BAŞVURU YAPILDI

Tabi ilçemize önemli ölçüde katkı sağlayacak olan İmar Barışı ile bir çok vatandaşımız başvurusunu yapmak için uğraşıyor. Bu güne kadar çok sayıda başvuru yapıldı. Bizde belediye olarak açtığımız ofisimizle halkımıza elimizden geldiğinde yardımcı olmaya ve mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

GÜNDEM MADDELERİ TEK TEK GEÇTİ

Gündeme dair konuşmasının ardından meclis gündemine geçen Başkan Toltar, Onbir gündem maddesi ve iki gündem dışı maddeyi tek tek meclise sundu. Gündemde Demirciler ve Tavşancıl (Kovanlık mevki) 1/1000'lik uygulama imar planı maddeleri meclis üyelerinin oyları ile kabul edilirken ayrıca gündemin onbirinci maddesinde yer alan Tavşancıl Sosyal tesisinin satılması ve kiraya verilmesi oy birliği kabul edildi. Gündemde yer alan bazı maddeleri de komisyona havale edilirken bazı semt konaklarının isimleri de belirlendi. Gündem dışı madde olarak ise meclise sunulan öneride Belediyeye şartlı yapılacak olan bağışlar konusunda Başkan Toltar'a yetki verilmesi meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Ayrıca geçtiğimiz aylarda alınan karar ile Dilovası Belediyesi Meclisi Eylül ayında izinli olacağından meclis toplantısı gerçekleşmeyecek.