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Dilovası Belediyesi Can Dostlarını Unutmadı!

Dilovası Belediyesi, Covid-19 nedeniyle hafta sonları uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakmadı.

Dilovası Belediyesi Can Dostlarını Unutmadı!

07 Aralık 2020 Pazartesi 12:51

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Dilovası Belediyesi, can dostları için besleme çalışması gerçekleştiriyor. 

CAN DOSTLARIMIZI UNUTMAYALIM 

Dilovası Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra park ve bahçelere kedi, köpek ve kuşlar için kuru mama bırakarak, sulukları doldurdu.  

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istendi. 

SEVGİ VE GIDASIZ BIRAKMIYORUZ 

Ekiplerin iki gün boyunca sokak hayvanlarını beslediğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Koronavirüs salgınından can dostlarımız da çok olumsuz etkileniyor. Dilovası Belediyesi olarak normal günlerde yaptığımız gibi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarını unutmuyor onları beslemeye devam ediyoruz. İyi bir yaşam onların da en tabi hakkı. Onları sevgisiz ve gıdasız bırakmıyoruz” dedi. 

 









 

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