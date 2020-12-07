Dilovası Belediyesi Can Dostlarını Unutmadı!

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Dilovası Belediyesi, can dostları için besleme çalışması gerçekleştiriyor.

CAN DOSTLARIMIZI UNUTMAYALIM

Dilovası Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra park ve bahçelere kedi, köpek ve kuşlar için kuru mama bırakarak, sulukları doldurdu.

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istendi.

SEVGİ VE GIDASIZ BIRAKMIYORUZ

Ekiplerin iki gün boyunca sokak hayvanlarını beslediğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Koronavirüs salgınından can dostlarımız da çok olumsuz etkileniyor. Dilovası Belediyesi olarak normal günlerde yaptığımız gibi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarını unutmuyor onları beslemeye devam ediyoruz. İyi bir yaşam onların da en tabi hakkı. Onları sevgisiz ve gıdasız bırakmıyoruz” dedi.























