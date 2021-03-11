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Dilovası Belediyesi, Dilencilere Göz Açtırmıyor!

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara göz açtırmıyor.

Dilovası Belediyesi, Dilencilere Göz Açtırmıyor!

11 Mart 2021 Perşembe 13:15

Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine dün ilçe genelinde cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlerde yakalanan dilenciler Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldüler. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu gereğince 600’er lira para cezası uygulanan dilencilerin, üzerlerinde tespit edilen paralara da el konularak, ilçe dışına gönderildiler. Dilovası Belediyesi, vatandaşların, dilenciliği bir meslek haline getiren, çevreyi rahatsız eden kişiler ile ilgili şikayetleri için belediyeyi aramaları halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. 

DENETİMLER DEVAM EDECEK 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, vatandaşları rahatsız ederek cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerimiz ana ve ara caddelerin yanı sıra ibadethanelerin önünde dilenenleri toplayarak gerekli işlemleri yapıyor. Kimsenin halkımızın duyguları ile oynamasına müsaade etmeyiz. Vatandaşlarımızın, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanları belediyemize bildirmeleri halinde gerekli işlemleri anında başlatıyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın huzuru için bu tür çalışmalarını sürdürmeye devam edecek" dedi. 














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