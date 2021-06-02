Dilovası Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Başkan Şayir; Haziran ayı meclisi açılış konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Öncelikle geçtiğimiz haftalarda babası Celal Şayir’in vefatı nedeniyle kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Şayir, bir süredir hastanede tedavi gören SP’li meclis üyesi Zeki Karataş’a da acil şifalar diledi. Başkan Şayir konuşmasının devamında “İlçemiz adına güzel gelişmelerin yaşandığı bir ayı daha geride bıraktık. Mahallelerimizde, Telekom fiber altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Turgut Özal, Kayapınar Mahallelerimiz adeta bir şantiyeye halinde. Zaman zaman şikayetler alıyoruz. Ancak bu adımlar atılmadan mutlu sona ulaşılmıyor. Çalışmalar tamamlandığında alt ve üst yapısı bitmiş daha güzel ve yaşanabilir mahallelere kavuşacağız.

BÜYÜKAKIN’A ALT YAPI VE ÜST YAPI TEŞEKKÜRÜ

Cumhuriyet Mahallesi ve Kayapınar Mahallelerimiz’in üstünden geçen yüksek gerilim hattı iptal edilecek. Diğer elektrik hatları da yer altına alınacak. Telekom ve SEDAŞ yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a büyük teşekkür

ediyorum. İlçemizde başlattıkları alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Milyonlarca liralık yatırımlar yapılıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şehit Nihat Karataş Stadı’nda yapılacak olan yenileme çalışması için ihalemiz gerçekleşti. İnşallah kısa sürede de inşaatına başlanarak stadımızı ilçemize yakışır bir hale getireceğiz. Diliskelesi Mahallemiz’in giriş ve çıkışı ile ilgili sorunların çözümünde önemli bir gelişme yaşandı. Bakanlıktan gelen heyetle yeni bir giriş ve çıkış yapmak için inceleme de bulunduk. Yine Diliskelesi’nden Gebze’ye yanyol verilmesi için çalışma başlattık. Yaptığımız yatırımlarla birlikte ‘Yükselen Şehir Dilovası’ vizyonumuza emin ve kararlı adımlarla yürüyoruz”dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci ve ikinci maddesinde yer alan kamulaştırma talepleri meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Tavşancıl Sahil 657 ada da bulunan arazilerinin, Yelken Kulübü Projesi nedeniyle kamulaştırılması ek süre ile komisyona havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Emre Toprak Halı Saha Tesisleri’nin 10 yıllığına şeffaf bir şekilde kiraya verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 2021 yılı kesin hesabın görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde bulunan, ‘pandemi nedeniyle ödenemeyen belediye gayrimenkullerinin kira bedelleri ile ilgili üç aylık geçmiş dönem borçlarının alınmaması’ oy birliği ile kabul edildi.