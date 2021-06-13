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Dilovası Belediyesi İle Kazandılar

Gençlerin meslek ve iş sahibi olması için Dilovası Belediyesi tarafından açılan; Spor Bilimleri, POMEM, PMYO, Askerlik Okulları ve Bekçilik kurslarına katılan 25 gençten 23’ü başarı elde ederek mülakatlara katılmaya hak kazandı.

Dilovası Belediyesi İle Kazandılar

13 Haziran 2021 Pazar 13:54
 Dilovası Belediyesi eğitime verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Dilovalı gençlere yönelik ücretsiz olarak başlatılan Spor Bilimleri kursu, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavları hazırlık kursları, Askerlik Okulları kursları ve Bekçilik kurslarına katılan gençler büyük başarı gösterdiler.
25 KURSİYERDEN 23’Ü BAŞARI ELDE ETTİ
Geçtiğimiz aylarda başlatılan hazırlık kurslarına katılan 25 kursiyerden 23’ü sınavlarda başarılı olarak, mülakatlara katılma hakkı kazandılar.
 KURSLARIMIZ DEVAM EDECEK
Kurslarda kendilerine sunulan profesyonel çalışma imkanları ile sınavlara hazırlanarak büyük başarı elde eden 23 kursiyer ile gurur duyduğunu dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizdeki gençlerimizin gelişimine katkı sunmak onların meslek sahibi olabilmeleri için Dilovası Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Eğitim bizim için her şeyden önemlidir. Eğitimli meslek sahibi gençlerin yetişmesini de önemsiyoruz. Çeşitli kurslara hazırlanan gençlerimizin başarılınolmaları için alması gereken kursları belediyemiz tarafından vermek ve onları geleceğe hazırlamak için geçtiğimiz aylarda çalışma başlatmıştık. Geldiğimiz nokta da kurslarımıza katılan 25 arkadaşımızdan 23’ü sınavlarda büyük başarı elde ederek mülakatlara katılma hakkı kazandı. İnşallah mülakatlarda da güzel bir netice elde ederek istedikleri alanda yollarına devam ederler. Bundan sonra da güzel meslek ve iş sahibi olmak isteyen gençlerimiz için devam edecektir. Şimdiden mülakatlara katılacak genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.





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