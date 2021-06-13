Dilovası Belediyesi İle Kazandılar

Dilovası Belediyesi eğitime verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Dilovalı gençlere yönelik ücretsiz olarak başlatılan Spor Bilimleri kursu, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavları hazırlık kursları, Askerlik Okulları kursları ve Bekçilik kurslarına katılan gençler büyük başarı gösterdiler.

25 KURSİYERDEN 23’Ü BAŞARI ELDE ETTİ

Geçtiğimiz aylarda başlatılan hazırlık kurslarına katılan 25 kursiyerden 23’ü sınavlarda başarılı olarak, mülakatlara katılma hakkı kazandılar.

KURSLARIMIZ DEVAM EDECEK