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Dilovası Belediyesi Kasım Ayı Meclisi Gerçekleşti

Dilovası Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı,6 gündem maddesi ile gerçekleştirildi. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında toplandı.

Dilovası Belediyesi Kasım Ayı Meclisi Gerçekleşti

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:11


  

Önceki ayın meclis tutanaklarının oylanması ve yoklamanın ardından başlayan Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Bir kez daha tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Geçtiğimiz hafta ilçemize gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız sn. Doç. Dr. Tahir Büyüakın, ilçemize yapılacak olan beş büyük parkın müjdesini verdi. Dilovası halkı adına kendilerine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bağdat Caddesi, Turgut Özal ve Kayapınar Mahallelerimizde başlatılan altı yapı çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle bazı vatandaşlarımız geçici sıkıntılar yaşıyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki, bu çalışmalar yapılmadan bu hizmetlerin gelmesi imkansız. Dilovalı hemşehrilerimizden biraz daha sabır istiyorum. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YER KİRALANDI 

Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’nde ilçemiz adına güzel gelişmeler yaşandı. Dilovası sınırları içerisinde bulunan 70 dönümlük Bademtepe Mesire Alanı ve 100 dönümlük Ericektepe Mesire Alanları ihaleye çıkmıştı ve çok ciddi talepler vardı. Biz buraları ilçemize kazandırmak adına Dilovası Belediyesi olarak ihaleye girerek aldık. İlerleyen süreçte buraların geleceği konusunda yine meclisimizde gündeme getirerek ortak karar vereceğiz” dedi. 

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ 

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi. Gündemde yer alan Çerkeşli, Demirciler, Köseler ve Tepecik Muhtarlık alanlarının 10 yıllığına bedelsiz olarak muhtarlıklara kiraya verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Dilbel Organizasyon A.Ş’nin yönetim kuruluna üye seçimi yapıldı yapılan seçimde İbrahim Dursun, İcabi Türkel, Mehmet Emin Aktaş, Sinan Yaşar, Abdurrahman Tuza, Muhiyettin Gültekin ve Çetin Polat oy çokluğu ile yönetime seçilen isimler oldu. Gündemde yer alan Devlet Malzeme Ofisinden üç araç kiralama maddesi oy birliği ile kabul edildi. 














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