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Dilovası Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere savaş açtı.

Dilovası Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler, sıcak havanın etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Dilovası Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere savaş açtı.

13 Temmuz 2021 Salı 09:37

 Dilovası Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler, sıcak havanın etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.  

 Sivrisinek üreme alanları öncelikli olmak üzere, ilçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında rutin olarak tüm mahaller haftada en az bir kere ilaçlanıyor. 

Dilovası Belediyesi’nin sivrisinek mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında uygun görülen  ilaçlar kullanılıyor. Dilovası Belediyesi’nin sivrisinekle mücadele programı tüm yaz aralıksız olarak sürdürülecek. 

YAZ BOYUNCA MÜCADELE SÜRECEK 

Yaz mevsimi ile artan aşırı sıcaklıklar sonrası çevre de artan sivrisinek ve haşerelere karşı vatandaşlardan gelen talep üzerine yoğun bir ilaçlama programı uyguladıklarını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Halkımızın sağlığını korumak için başlattığımız çalışmalar kapsamında ilçemizin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışması başlattık. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere çözüm üretebilmek adına  yoğunlaştırdığımız ilaçlama çalışmaları kapsamında halkımızın sağlığını düşünerek Sağlık Bakanlığımızın belirlediği ilaçları kullanıyoruz. Sivrisinek ve haşerelerle mücadelemiz tüm yaz boyunca devam edecektir”dedi. 











































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