Dilovası Belediyesi’nden Asfalt Seferberliği

Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile Dilovası genelinde başlatılan asfalt çalışması aralıksız devam ediyor.





Son aylarda ilçe de başlatılan alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yeniden asfaltlanmaya başlandı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile başlatılan çalışma ile günde asgari 100 ton sıcak asfalt serimi yapılıyor.

SICAK ASFALT SERİMİ YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği çalışmalar Hürriyet Caddesi ile Diliskelesi Mahalleleri’nde yoğun bir şekilde devam ederken, diğer ana arter ve sokaklarda da benzer asfalt çalışmaları, yama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



ASFALT PROBLEMİNİN OLMADIĞI BİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ