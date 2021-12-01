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Dilovası Belediyesi’nden Asfalt Seferberliği

Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile Dilovası genelinde başlatılan asfalt çalışması aralıksız devam ediyor.

Dilovası Belediyesi'nden Asfalt Seferberliği

01 Aralık 2021 Çarşamba 13:30
Son aylarda ilçe de başlatılan alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yeniden asfaltlanmaya başlandı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile başlatılan çalışma ile günde asgari 100 ton sıcak asfalt serimi yapılıyor.
SICAK ASFALT SERİMİ YAPILIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği çalışmalar Hürriyet Caddesi ile Diliskelesi Mahalleleri’nde yoğun bir şekilde devam ederken, diğer ana arter ve sokaklarda da benzer asfalt çalışmaları, yama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ASFALT PROBLEMİNİN OLMADIĞI BİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Başlatılan asfalt çalışmaları ile ilgili konuşan Başkan Şayir, “Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt probleminin olmadığı bir Dilovası için çalışıyoruz. Sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına mahalle ayrımı yapmadan, ana arter ve kenar sokaklarında da devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede hedeflediğimiz tüm noktalardaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı daha yaşanılabilir bir Dilovası için kullanıyoruz. Yenilediğimiz yollarımızda hemşerilerimizin atacakları her adımın, araçlarıyla gidecekleri her mesafenin kendilerini mutluluğa ve sağlığa götürmesini temenni ediyorum” diye konuştu.






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