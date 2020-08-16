Dilovası Belediyesi’nden belgeli istihdam

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tarafından istihdama katkı amacıyla kurulan İstihdam Müdürlüğü, başlattığı çalışma ile 270 vatandaş mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptı.

Geçtiğimiz aylarda başlayan mesleki yeterlilik kurslarına yoğun ilgi olurken konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizde meslek sahibi olup yeterlilik belgesi olmayan vatandaşlarımız için başlattığımız çalışma ile bugüne kadar 270 vatandaşımızın ücretsiz belgeli meslek sahibi olmasına vesile olduk.

Yaklaşık 8 aylık bir çalışma ile yapılan eğitimler sonrası 270 vatandaşımız, iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanması ve iş kazalarının minimize edilmesi konularında aldıkları eğitim sonrası belgelerine kavuştular. Nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve iş yaşamında kalitenin artmasını, iş kazalarının önlenebilmesi açısından da oldukça önemsiyoruz. İnşallah bundan sonrada vatandaşlarımızın meslek edinmeleri ve mesleki yetki belgeleri almaları konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

270 VATANDAŞA BELGE VERİLDİ

Dilovası Belediyesi ve DNB Yeterlilik Merkezi ile yapılan çalışma da 80 Kaynakçı, 30 Kalıpçı, 20 Makine Bakımcı,20 İnşaat Demircisi, 10 Duvarcı, 30 SRC Belgesi, 20 Seramikçi, 30 Boyacı ve 30 Sıvacı toplamda 270 vatandaş mesleki yeterlilik belgesi sahibi oldular.



