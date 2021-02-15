DİLOVASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE 10 BiN TABLET!

Eğitime yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Dilovası Belediyesi'nden, büyük bir eğitim hamlesi daha geldi.

Maaşını öğrencilere burs olarak dağıtan, eğitim yardımı için makam aracını satan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de ilçede ikamet eden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 10 bin tablet bilgisayar dağıtımı yaptı.

Başkan Şayir; ilkokul öğrencilerini de unutmadı. İlkokul öğrencilerinin de, ortaokula başladıkları gün, tabletlerine kavuşacaklarını müjdeledi.

TÖRENE GENİŞ KATILIM

“Öğrencilerimize tablet, geleceğimize umut” projesi kapsamında Yılport Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir program düzenlendi. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Kocali Milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Engin Güzel, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Dilovası ilçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Makinacılar OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Siyasi Parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve STK Başkanları katıldı.

Programa olan ilgi, Dilovası'na verilen önemi bir kez daha gösterdi.

ŞAYİR: “ÖĞRENCİLERİMİZ BÜYÜK İŞ BAŞARIYOR”

Törende bir konuşma yapan Hamza Şayir, koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, “Ülke olarak tüm dünya gibi, zor bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs salgını altında, bir yandan hastalıktan korunmak, bir yandan hayatı olağan akışı içerisinde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte her birimiz fedakarlıklarda bulunduk. Öğrencilerimiz bu süreçte eğitimlerine, öğretmenlerinden, okullarından, arkadaşlarından uzak devam etmek zorunda kaldılar. Emin olun, büyük bir iş başardılar. Çocuklarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“BU BİR LÜTUF DEĞİL”

Belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirten Başkan Şayir, “İnşallah bu zorlu pandemi sürecinde bir nebze olsun eğitimlerine katkı sağlamış, zorlukları kolaylaştırmış oluruz. Tablet bilgisayarlar tüm öğrencilerimize hayırlı olsun.

Bizler; bugüne kadar olduğu gibi imkanlarımızı seferber etmeye, eğitime, destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim noktasında ne destek sunabilirsek, hangi engeli ortadan kaldırabilirsek, mutlu oluyoruz. Bunu bir lütuf olarak görmüyoruz, göremeyiz. Bunu Dilovası’nda yaşamanın, sizlerle komşu olmanın bir gereği olarak kabul ediyoruz. Bugün öğrencilerimize hediye etme mutluluğuna eriştiğimiz bu tabletler, eğitim adına gerçekleştirdiğimiz projelerimizden sadece bir tanesi. Daha büyük proje ve çalışmalara da hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şayir konuşmasının devamında bu projenin hayata geçmesine katkı sağlayan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Makine İhtisas OSB Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Başkan Şayir’in ardından konuşan Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını eğitimimizi de ciddi şekilde etkilemiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığımızın yıllar önce alt yapısını kurduğu EBA eğitim sistemi tamda bu günlerde öğrencilerimizin eğitimi için önemli bir çıkış noktası oldu. Yaklaşık 7 aydır EBA eğitim sistemi ile öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerine devam etmektedir. Ancak bu süreçte öğrencilerimizin teknolojik eksikliklerinin olduğu noktada bu eksikliklerin giderilmesi için Belediye Başkanımız Hamza Şayir devreye girerek tüm öğrencilerimizin tabletlerinin dağıtımını üstlendi. Bizim için hayaldi gerçek oldu. Tabi burada sanayicilerimizin de büyük desteği oldu. Makineciler OSB’ye de tabletlere olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ALKAN: ‘DİLOVASI EĞİTİMDE BÜYÜK YOL KAT ETTİ’

Daha sonra kürsüye gelen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan; “Dilovası ilçemiz Milli Eğitim anlamında Kocaeli içinde imkan olarak hep en zayıf ilçeydi. Bu açığı gidermek için sanayicimizin çok desteğini aldık. Benden önce de, benim dönemimde de ilçemize okullar yaptılar, malzeme temininde desteklerde bulundular. Yaptıkları okullar, atölyeler ve verdikleri imkanlar bizim için hep büyük avantaj oldu. İlçemiz eğitimde büyük yol kat etti. Belediye başkanımızda eğitime gönül veren biri. Başkan olmadan önce iş insanı kimliği ile her zaman eğitimin yanında oldu.

Belediye Başkanı olduktan sonra da kendisi çocuklara olan sevgisinden dolayı eğitime büyük destekler vermeye devam etmiştir. Bugünde Başkanımızın da desteği ile tüm öğrencilerimize tablet bilgisayar dağıtımını yapacağız. Belediye Başkanımızın büyük emekleri ile dağıtacağımız tabletlerin çocuklarımıza faydalı olmasını diliyorum. Kendisine ve sanayicilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”dedi.

ÇAKMAK’TAN DİLOVASI’NA FİBER ALTYAPI MÜJDESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise konuşmasında;

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Bugün burada eğitimle yükselen Dilovası’nı konuşuyoruz. Eğitim her şeyin başında geliyor, Eğitime hepimizin ihtiyacı var. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Her öğrenciye tablet vererek inşallah öğrencilerimiz eğitimlerine daha iyi bir şekilde devam edeceklerdir. Türk Telekom’da görev yapan biri olarak bu sabah Türk Telekom yetkilileri ile yaptığım görüşmede bu yılsonu itibari ile Dilovası’nın tamamen fiber alt yapıya kavuşacağını müjdelemiş olayım. Tabletlerin sağlanmasında ve dağıtılmasında emekleri olan Belediye Başkanımız ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

YAMAN: ‘BAŞKAN ŞAYİR, ZORU BAŞARDI’

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman; “Dağıtılan bilgisayarların çocuklarımıza ve geleceğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm dünya olarak Pandemi sürecindeyiz. Hükümet ve belediyelerimiz bu zorlu süreçte üzerlerine düşeni yapıyorlar. Ancak bu süreçte olağanüstü bu süreçte planda ve programda olmayan, bütçelerinde olmayan işleri de yapmaya çalışıyorlar. Daha önce Belediye başkanımız bu süreçte evlerimize erzak, gıda yardımı yaptı. Şimdi de Başkanımız ilçemizde ki tüm öğrencilerimize tablet dağıtıyor. Belediye Başkanımız tüm öğrencilere tablet dağıtacağım dediğinde çok zor bir proje olduğunu biliyordum. Ancak bugün geldiğimiz noktada bunu başardı. Ve şimdi bu gurur verici günde bir aradayız. Tabletlerin dağıtımında destek veren Belediye Başkanımızı, ekibini ve Makine OSB yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

ŞEKER: ‘ÖĞRENCİLERİMİZ DAHA BAŞARILI OLACAKTIR’

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Hamza Başkanımı öncelikle tebrik ediyorum. Belediye Başkanı olmadan öncede kendisini gençlere adayan, eğitime destek veren ve belediye başkanı olduktan sonra da daha çok destek veren Hamza Şayir e teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Tablet dağıtımında da destek veren Makine OSB ye de teşekkür ediyorum. Eğitim konusunda ülkemiz çok önemli aşamalar kaydetti. Öğrencilerimize devletimiz ve belediyelerimizin de desteği ile önemli destekler verilmektedir. Öğrencilerimiz bu tabletlerin ve öğretmenlerin desteği ile çok daha başarılı olacaklardır.

ÖĞRENCİLER SÖZ VERDİ

Öğrenciler adına konuşma yapan Büşra Sarıca , “Desteği ile hep yanımızda olan Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım emeklerinizi boşa çıkartmayacağımıza ve çok çalışıp başarılı olacağımıza ve bu yüce vatanı daha ileri taşıyacağımıza söz veriyoruz.”dedi.

TABLETLERİN DAĞITIMI BAŞLADI

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri temsili törende 38 öğrenciye tek tek tabletlerini dağıtmasının ardından günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildiler. Koronavirüs önlemlerine tam riayet edilerek gerçekleştirilen tören ile birlikte, 10 bin tabletin dağıtımı da başladı. Tüm öğrencilere en kısa sürede tabletlerin ulaştırılacağı öğrenildi.