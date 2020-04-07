Dilovası Belediyesi’nden sosyal medyadan Covid19 semineri

Dilovası Belediyesi, koronavisürün hayatımızdaki etkilerini, sosyal medya üzerinden yapacağı seminerle halkı bilgilendirecek. Vatandaşların sosyal medyadan katılacağı seminerde merak edilen sorular da cevaplandırılacak.

Dilovası Beledyesi, Koronavisür tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları bilgilendirmek için sosyal medyadan seminer düzenliyor. Özel Yüzyıl Hastanesi Doktorlarından Klinik Psikolog Burcu Zaman’ın katılacağı seminerde vatandaşlar vatandaşlara "Covid19'un hayatımıza etkileri ve evde kaliteli zaman geçirme" konusunda bilgilendirmelerde bulunacak.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLECEK

8 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek olan seminer saat 18:00 ile 19:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Belediyeye ait internet sitesi ve sosyal medyadan canlı olarak gerçekleşecek seminerde Psikolog Burcu Zaman, Koronavirüs ve evde kaliteli zaman geçirme konusunda vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandıracak.





