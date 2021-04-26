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Dilovası Belediyesi'nden Tüm Hanelere Ramazan Kumanyası

Dilovası Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da istisnasız her haneye ‘Ramazan kumanyası’ dağıtıyor. Dilovası Belediyesi Ramazan ayında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor..

Dilovası Belediyesi'nden Tüm Hanelere Ramazan Kumanyası

26 Nisan 2021 Pazartesi 12:22

 Koronavirüs nedeni ile toplu organizasyonların yasaklandığı Ramazan ayında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ilçede ki istisnasız her haneye belediye ekipleri tarafından gıda maddelerinden oluşan Ramazan kumanyası ve maske ulaştırılıyor. Bu vesile ile Dilovalılar’a destek sağlanırken, ilçedeki dayanışma da üst seviyeye taşınıyor. 

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ULAŞTIRILIYOR 

Dilovası Belediyesi hediye paketlerini ulaştırırken, üst düzey hijyen önlemleri alıyor. Öncelikle hediyelerin hazırlanacağı yeri dezenfekte eden belediye, ardından ürünlerin her biri içinde bu işlemi tekrar ediyor. Ürünlerin kolileme işleminin ardından ise üçüncü bir dezenfekte işlemi daha yapılıyor. Bu dezenfekte çalışmalarının ardından yardım kolileri gönül rahatlığı ile hanelere ulaştırılıyor. Yardım kolilerinin dışında vatandaşların sağlığını da dikkate alan Dilovası Belediyesi ayrıca maske de dağıttı. 

PAYLAŞDIKÇA YÜKSELEN ŞEHİR DİLOVASI 

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde korona salgınının tehdidi altında. Dilovalılar olarak bizler de herkes gibi elimizden geldiğince evde kal çağrılarına uyuyoruz. Hemşerilerimiz bu çağrıya uyarken bizler de onlara destek olmak, Ramazan ayının manevi iklimini onlarla paylaşmak ve kentimizin dayanışmasına katkı sunuyoruz. Belediye olarak her zaman vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Bu süreci de başarı ile tamamlayabilmek adına her zaman onların destekçisiyiz" dedi. Öte yandan, Ramazan kolilerinin içerisinde Başkan Şayir’in vatandaşa hitap ettiği bir de mektup yer aldığı belirtildi. 










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