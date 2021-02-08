Dilovası Büyüyor

Yapılan hizmetler ve projeler ile cazibe merkezi haline gelmeye başlayan Dilovası; artık göç veren değil göç alan bir ilçe konumuna geldi.

Dilovası; geçmişte sıkıntı, sorunlar ve verilen göçlerle adından söz ettiren bir ilçe konumundaydı. Ancak son yıllarda yaşanan büyük değişim ve hizmetler sonrası Dilovası artık göç veren bir ilçe olmaktan çıkarak göç alan bir ilçe konumuna geldi.

YÜKSELEN ŞEHİR DİLOVASI

2008 yılında hükümet tarafından ilçe yapılan ve AK Parti iktidarı ile birlikte sürekli hizmet alan Dilovası, 2019 yılında göreve gelen Belediye Başkanı Hamza Şayir ile son iki yılda “Yükselen Şehir Dilovası” sloganı ile önemli bir değişim yaşamaya başladı.

SON İKİ YILDA 4 BİN YENİ NÜFUS

Geçtiğimiz hafta açıklanan TÜİK verilerine göre Dilovası’nın nüfusu 51.060 kişi olarak açıklanması ilçede sevinçle karşılandı. Uzun yıllardır göç almasının yanı sıra göç vererek bir türlü 47 bin bandını aşamayan Dilovası son iki yılda önemli atılım yaparak nüfusu 51 bini geçti. Son iki yılda 4 bin yeni göç aldı.

SOSYAL KONUT PROJELERİNİN YILDIZI OLACAK

Dilovası’nda geçtiğimiz yıllarda yapımı biten Köseler Mahallesi’nde ki 915 konutun ardından yine aynı bölgede yapımı devam eden 500 konutluk projenin yapımı devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak olan 1210 konut projesi ve toplamda 15 bin konutla birlikte Dilovası sosyal konutta bölgenin yıldızı olacak.

BAŞKAN ŞAYİR’İN DİLOVASI, GÖÇ ALMAYA BAŞLADI

Göreve gelmeden önce “Üçlü olsun, güçlü olsun” diyen Başkan Şayir, hükümetin ve büyükşehir’in desteği ile önemli yatırımların adımlarının atıldığı son iki yılda ilçenin kronik birçok sorununun çözümünde de önemli gelişmeler yaşandı. Gelişen ve büyüyen Dilovası’na yönelik önemli yatırımlarında sinyalini veren Başkan Şayir, “Değişen Dilovası’na öncülük etmesinin sonucu olarak artık Dilovası’nı göç veren bir ilçe yerine göç alan bir ilçe konumuna getirdi