Dilovası Çerkeşli Caddesi’nde Yaya Güvenliği Sağlanıyor





Kocaeli’de ulaşım yatırımlarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki köylerin tüm alt ve üstyapı işlerini daha önceki yıllarda tamamlamıştı. İlçedeki Kimya İhtisas OSB önündeki kavşaktan, Çerkeşli Köyü girişine kadar uzanan Çerkeşli Caddesi’nde, vatandaşlardan gelen talep üzerine yayaların rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kaldırım imalatı gerçekleştiriliyor.

BİN 440 METREKARE PARKE İMALATI

Çalışma kapsamında Çerkeşli Caddesi’nde bin 440 metrekare parke imalatı yapılacak. Ekipler ayrıca 800 metre bordür ve 800 metre ayırma taşı imalatları gerçekleştirecek. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

YAYA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Çerkeşli Köyü ile Kimya İhtisas OSB önünde bulunan kavşak arasındaki Çerkeşli Caddesi’nde, yaya olarak seyahat eden vatandaşlar kaldırım olmadığı için hem yürümekte güçlük çekiyor hem de yol güvenliği acısından tehlike yaşıyordu. Çerkeşli Köyü Muhtarlığı ve köy sakinlerinin talebini dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çerkeşli Caddesi’ne kaldırım imalatı yaparak yayaların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak























