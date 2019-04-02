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Dilovası Çerkeşli’de yangın!

Dilovası Çerkeşli köyü girişinde bulunan Troya Geri Dönüşüm firmasının deposunda yangın çıktı.

Dilovası Çerkeşli'de yangın!

02 Nisan 2019 Salı 14:45

Dilovası Çerkeşli mahallesinde bulunan Troya Geri Dönüşüm firmasında kimyevi ve kağıt benzeri ürünlerin toplandığı 2000 metrekare kapalı alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

PATLAMAYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Troya Geri Dönüşümün Patlayıcı Kimyevi maddelerin depolandığı alanda yangının söndürülmesinin ardından gerçekleşecek herhangi bir yanma ve patlamaya karşın köpükle müdahale için ekipler hazırda bekletiliyor. Yangın çıkan depoda soğutma ve kimyevi maddelerin patlamamaları için boğma çalışmaları devam ediyor. Depoda çıkan yangında herhangi bir patlama olmasına karşın önlem almak için bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin yanı sıra GEBKIM OSB, Imes ve Makine İhtisas OSB itfaiyeleri de bölgede hazır bekletiliyor.

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