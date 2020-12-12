Dilovası D-100’de altyapı imalatı

D-100’E YAĞMURSUYU ALTYAPI HATTI DÖŞENİYOR
İSU ekipleri Dilovası Batı Kavşağı’nın bir tarafında yatay sondaj yaparken diğer tarafında D-100 Karayolunun altına yağmursuyu altyapı hattı döşüyor. Çalışma kapsamında karayolunun karşıdan karşısına 60 metre uzunluğunda altyapı hattı kuruluyor. Aşırı yağışların olduğu günlerde kavşak bölgesinde toplanan sular, döşenen bu hatla güney yöne doğru yönlendirilip oradan da yatay sondaj imalatıyla yapılan hat ile Dilderesine boşalacak.
ULAŞIM KAVŞAK KOLLARINDAN SAĞLANIYOR
Yoğun bir şekilde çalışan İSU ekipleri, altyapı hattını bugün bitirmeyi ve Pazar günü de asfaltlamayı hedefliyor. Yapılan çalışmadan dolayı D-100 Karayolunun ulaşımı kavşak kollarından sağlanıyor.
YOĞUN YAĞIŞLARDA D-100 TRAFİĞE KAPANIYORDU
Kocaeli’de özellikle bahar aylarında yağan aşırı yağışlarda, şehrin belli noktalarında su baskınları ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlara son vermek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda yatay sondaj ve yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma ile yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilecek ve D-100 Karayolunun, İstanbul ve Ankara yönlerindeki trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.
AA