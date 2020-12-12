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Dilovası D-100’de altyapı imalatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Batı Kavşağında başlatılan yağmursuyu altyapı çalışması kapsamında D-100 Karayolunun altına yağmur suyu imalatı döşeniyor

Dilovası D-100'de altyapı imalatı

12 Aralık 2020 Cumartesi 12:51

 Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu, İstanbul ve Ankara yönlerinde trafikte olumsuz sonuçlar oluşturabiliyordu . Bu durumun ortadan kalması için çalışmalara başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, proje kapsamında D-100 Karayolunun altından Kuzey-Güney yönünde yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi alarak D-100’ü geçici olarak trafik düzenlemesi yapılmasıyla çalışma bu hafta sonu bitirilecek.

 

D-100’E YAĞMURSUYU ALTYAPI HATTI DÖŞENİYOR

İSU ekipleri Dilovası Batı Kavşağı’nın bir tarafında yatay sondaj yaparken diğer tarafında D-100 Karayolunun altına yağmursuyu altyapı hattı döşüyor. Çalışma kapsamında karayolunun karşıdan karşısına 60 metre uzunluğunda altyapı hattı kuruluyor. Aşırı yağışların olduğu günlerde kavşak bölgesinde toplanan sular, döşenen bu hatla güney yöne doğru yönlendirilip oradan da yatay sondaj imalatıyla yapılan hat ile Dilderesine boşalacak.

 

ULAŞIM KAVŞAK KOLLARINDAN SAĞLANIYOR

Yoğun bir şekilde çalışan İSU ekipleri, altyapı hattını bugün bitirmeyi ve Pazar günü de asfaltlamayı hedefliyor. Yapılan çalışmadan dolayı  D-100 Karayolunun ulaşımı kavşak kollarından sağlanıyor.

 

YOĞUN YAĞIŞLARDA D-100 TRAFİĞE KAPANIYORDU 

Kocaeli’de özellikle bahar aylarında yağan aşırı yağışlarda, şehrin belli noktalarında su baskınları ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlara son vermek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda yatay sondaj ve yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma ile yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilecek ve D-100 Karayolunun, İstanbul ve Ankara yönlerindeki trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.



AA
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