Dilovası Demirciler Köyü’nde İçme Suyu Altyapı Hattı Yenilemesi

İSU, Dilovası Demirciler Köyü ve çevresi ile Köseler Köyü’ndeki konut ve sanayi kuruluşlarının içme suyu ihtiyacını karşılayan altyapı hattında yenileme yapıyor

Vatandaşın içme suyu ihtiyacını düzenli ve sağlıklı bir şekilde karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, içme suyu altyapı hatlarında yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Dilovası Demirciler Köyü GEBKİM Organize Sanayi Bölgesinde bulunan GEBKİM İçmesuyu Deposundan, Köseler Köyüne uzanan içme suyu altyapı iletim hattında yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

GEBKİM’DEKİ DEPO İLE DEMİRCİLER KÖYÜ ARASINDA

GEBKİM’deki içme suyu deposu Demirciler Köyü ve çevresi ile Köseler Köyü’ndeki konut ve sanayi kuruluşlarının içme suyu ihtiyacını karşılıyor. GEBKİM’deki içme suyu deposu ile Demirciler Köyü arasındaki iletim hattında zaman zaman arızaların yaşanması İSU Genel Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. İSU ekipleri bu kısımdaki bin 927 metrelik bölümde yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Kısa süre önce başlayan yenileme çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanarak bölgede arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.