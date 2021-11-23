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Dilovası Demirciler Köyü’nde Üstyapı Çalışması

Dilovası Demirciler Köyü’nde alt yapının ardından üst yapı çalışmaları başladı

Dilovası Demirciler Köyü'nde Üstyapı Çalışması

23 Kasım 2021 Salı 09:55

 

İlçe merkezleri kadar kırsal bölgelerdeki vatandaşların yol konforunu arttırmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki köy yollarında üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dilovası ilçesi Demirciler Köyü’nde, altyapı çalışmalarının ardından üstyapıya geçti.

 

900 METRE YOL ÇALIŞMASI

Gebze bölgesindeki birçok yerde üstyapı çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası ilçesi Demirciler Köyü iç yolları olan Köprü ve Konak sokaklarda yol çalışması yapıyor. 900 metrelik kısımda yapılan üstyapı çalışmasında trimer kazıya başlandı. Trimer kazıdan sonra çalışma yapılan kısımlara bin 200 ton binder ve aşınma asfalt serilecek.

 






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