Dilovası El Sanatları İle Tanınıyor

Dilovası El Sanatları İle TanınıyorDilovası Demirciler Konağı Hereke İpek Halı ve el sanatları kursu ile Türkiye gündemine geldi . 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:14 Dilovası Demirciler Konağı Hereke İpek Halı ve el sanatları kursu ile Türkiye gündemine geldi . Dilovası halk eğitim müdürlüğünün açtığı el sanatları ve İpek halı kursu TRT tarafından haber haline getirilerek Türkiye gündemine taşındı TRT Gebze bölgesi muhabiri Ümit Ülker tarafından hazırlanan haber büyük ilgi gördü. Haberi Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak okurlarımız İle paylaşıyor https://youtu.be/d7Y3mhhQKi4 Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş