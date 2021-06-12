banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası El Sanatları İle Tanınıyor

Dilovası Demirciler Konağı Hereke İpek Halı ve el sanatları kursu ile Türkiye gündemine geldi .

Dilovası El Sanatları İle Tanınıyor

12 Haziran 2021 Cumartesi 18:14

Dilovası Demirciler Konağı  Hereke İpek Halı ve  el sanatları kursu  ile Türkiye gündemine geldi .
Dilovası halk eğitim müdürlüğünün  açtığı el sanatları  ve İpek halı kursu TRT tarafından  haber haline getirilerek Türkiye gündemine taşındı 
TRT Gebze bölgesi muhabiri Ümit Ülker tarafından hazırlanan haber büyük ilgi gördü.  Haberi Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak  okurlarımız İle  paylaşıyor 
https://youtu.be/d7Y3mhhQKi4







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Marmara Denizi'ndeki Müsilajın Yoğunluk Haritası Çıkarıldı Marmara Denizi'ndeki Müsilajın Yoğunluk Haritası...
Otomobil Bariyere Çarptı: 5 Yaralı Otomobil Bariyere Çarptı: 5 Yaralı
Otomobil İle Panelvan Çarpıştı: 4 Yaralı Otomobil İle Panelvan Çarpıştı: 4 Yaralı
Gebze Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Yol Konforu Arttırıldı Gebze Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Yol Konforu...
Şehitlikler Çiçek Açtı Şehitlikler Çiçek Açtı
Eskihisar Denizinden Canlı Yayın Eskihisar Denizinden Canlı Yayın
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Marmara Denizi'ndeki Müsilajın Yoğunluk Haritası...
Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, Marmara Denizi'nde görülen müsilajın...

Haberi Oku